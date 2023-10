Denuncian que candidato de Ocamonte habría plagiado plan de gobierno de Tocancipá

El candidato a la Alcaldía de Ocamonte, Santander, José Luis Mejía Mejía, avalado por el partido Conservador y coavalado por Cambio Radical y Alianza Social Independiente, habría, presuntamente, copiado algunos párrafos del plan de gobierno actual de Tocancipá para mostrar sus propuestas en esta contienda electoral que se define este 29 de octubre.



Al revisarse los dos documentos se evidenció que hay párrafos iguales e inclusos propuestas escritas de la misma manera.



Lo curioso que llama la atención es que en este municipio santandereano no hay ni páramos, ni humedales, y en una de sus propuestas habla del cuidado y preservación de los mismos.

Denuncian presuntas irregularidades en las propuestas del candidato. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

El plan de gobierno del candidato que tiene 39 hojas ofrece varias propuestas idénticas en su forma de redactar que las de Tocancipá, incluso, la similitud inicia desde la introducción del documento.



En la comparación que se hizo entre los dos documentos se pudo evidenciar que el supuesto plagio no se da en su totalidad, sino en algunos párrafos.



"Comparamos los dos planes de Gobierno y vemos que el candidato a la Alcaldía de Ocamonte copió y pegó en un 60% o 70% el del municipio de Tocancipá. Por ejemplo, en el plan de gobierno de Tocancipá dice que se protegerán los páramos y humedales, pues resulta que Ocamonte no tiene páramos ni humedales”, dijo una líder de Ocamonte, quien pidió no dar su nombre.

En algunos párrafos solo se cambia el municipio. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

¿Qué dice el candidato?

EL TIEMPO consultó con el hoy candidato para conocer su versión sobre el supuesto plagio el cual negó haber copiado este formato.



Indicó que por estar en campaña política ha recibido varias denuncias con la intención de generarle mala imagen.



"Hemos sido víctimas de injurias y calumnias, es imposibile no tener ciertas propuestas parecidas", dijo el candidato.



Explicó que el Dnp dio unos alineamientos para establecer el plan de gobierno con parámetros y fundamentos en cada sector como vías, salud, educación e infraestructura.



Además, aceptó que también se guió del plan de gobierno actual del municipio al cual aplica.



"Puede tener malas coincidencias, pero llegar a hacer un plagio no. Yo solo puse las propuestas y las adecuaron", explicó.



Sobre el páramo y los humedales que no tiene Ocamonte, el candidato indicó que a él le interesa preservar el medio ambiente y está alineado con el cuidado de estos emblemáticos lugares.



"No hay páramo, hay un río que compartimos con otros municipios y toca el municipio, y tenemos un proyecto de corredor turístico. Yo tengo una propiedad en el páramo de Berlín y comenté con mi gente que debemos estar comprometidos no solo con lo nuestro, sino con lo regional", puntualizó el José Luis a la Caliente, emisora de San Gil.

Indicó que le interesa cuidar el medio ambiente al conocer que propone cuidar páramos y humedales. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.