En redes sociales se está denunciando de un presunto maltrato infantil a un niño de siete años de Piedecuesta.



Un padre de familia denuncia negligencia en la Comisaría de Familia de ese municipio por la falta de agilidad en el proceso, ya que supuestamente se tienen todas las pruebas de que una madre de familia golpea a su hijo.



Un video que se hizo viral en redes sociales se escucha el testimonio del menor que, al parecer, asegura que la mamá le pegó en el cuello y dice que, "se quiere liberar de ella", con voz cortante y triste.

#Ole✋️ Nos envían este caso de maltrato infantil de una mamá contra su hijo en #Piedecuesta. Salvemos al #niño al que ni la Comisaría de Familia que tiene las pruebas protege. No les basta el video?? 😡



"Me hunde el estómago, me saca la comida, estoy pensando en liberarme de ella", es lo que se escucha decir al menor.



El padre de familia denunció a la madre de la víctima por abandono y violencia intrafamiliar.



"Me puso de un falso denuncio para no ver a mi hijo, fue por abuso sexual, denuncia que, al ser mentira, la Fiscalía cinco de Bucaramanga archivó el caso", explicó el padre que hace la denuncia.



EL TIEMPO consultó con la madre del menor, en el que negó que todas esas afirmaciones de maltrato. Asegura que ese audio está editado y que el padre del menor estaría demandado por presunto abuso.



"Ese audio estaba editado, porque mi hijo estaba practicando artes marciales, eso no es así", dijo asegurando que más adelante con abogados entregará más declaraciones.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.