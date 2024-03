Denuncian 'cartelización' del PAE en Santander desde el gobierno de Mauricio Aguilar

La última denuncia que se conoció sobre presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Santander, fue con la alerta que emitió el veedor Ramiro Vásquez en el que asegura que supuestamente hay direccionamiento de contratos.

"Son 175 mil estudiantes afectados, se van a ver atrasadas las entregas de alimento a los niños porque lo que busco es que haya una buena calidad de entrega, calidad, eficiencia, Estas irregularidades tiene tiene que ver con las anteriores administracones", agregó.

Ante estas denuncias, la gobernación de Santander respondió. El general retirado, Juvenal Díaz, indicó que se están atendiendo las más de 130 observaciones que se hicieron al programa.

"Que le quiten la cadena de frío a la comida, no, no se puede, que los carros no sean de cualquier año, pidieron otra condición, que les suban el sueldo a las manipuladoras de alimentos, ya se lo subimos, hemos venido solucionando problemas. Le aclaramos 60, aceptamos 20, y 8 parcializadas y las otras no había lugar", dijo el gobernador Diaz.

No obstante, también aparecieron otras denuncias sobre el PAE en la región, la segunda alerta viene desde la Red de veedurías de Colombia en el que puso una denuncia en Fiscalía por un presunto cartel de contratación en el que solo un único oferente se habría quedado con el programa. Hechos que vienen realizándose, según la denuncia, desde el 2020, es decir, desde el gobierno de Mauricio Aguilar.

"Un conglomerado restringido de contratistas Un tramado estrecho de empresas se habría quedado con la contratación bajo la modalidad de pliego sastre desde el 2020 a la fecha", dice la veeduría".

El gobernador Juvenal Díaz dijo que, se puede presentar cualquier empresario, pidió a la secretaria de educación que se reduzcan los requisitos el pliego de peticiones, y que los alimentos se compren en el mismo lugar en donde se va a consumir para evitar que lleguen dañados.

"Con el alimento de nuestros niños no se negocia. No aceptaré ningún tipo de presiones con respecto al PAE y exigiré los más altos estándares y las más altas condiciones de cumplimiento para quienes vayan a licitar por este", contó en X.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga