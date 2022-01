La Liga de Atletismo de Santander dio a conocer presuntos casos de abuso sexual que se habrían presentado dentro del club e involucran a uno de sus entrenadores. Entre las victimas hay incluso menores de edad.

La Alcaldía de Bucaramanga puso en conocimiento público el presunto caso de abuso dentro de la liga deportiva, afirmando que el pasado 12 de enero la entidad habría sido informada sobre los hechos de violencia sexual que ocurrirían dentro del club y rechazó cualquier acto de violencia de género ocurrido.

Esta semana conocimos una denuncia en donde se exponen los presuntos hechos de violencia vividos por mujeres deportistas FACEBOOK

TWITTER

"Esta semana conocimos una denuncia en donde se exponen los presuntos hechos de violencia vividos por mujeres deportistas en nuestra ciudad", aseguró Tatiana Cortés, asesora de Mujer y Equidad de Género.



Según las autoridades de la ciudad, ya se están tomando todas las medidas pertinentes para investigar lo sucedido y dar el acompañamiento a todas las víctimas.



"De manera inmediata se conformó un equipo con la Oficina Asesora de Mujer y Equidad de Géneros, la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Desarrollo Social, para adoptar medidas de protección, acompañamiento psicosocial, restitución de derechos a las víctimas e instaurar denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación", señala dicho comunicado.



(Leer más: El calvario de colombiana raptada en México por exconvicto estadounidense).



Al parecer, serían alrededor de 30 casos de violencia y en los que se vincula a uno de los entrenadores, aunque se espera el avance de la investigación por parte de la Fiscalía para determinar cómo habrían sucedido los hechos de abuso y desde hace cuánto vendrían ocurriendo.



Debido a que dentro de los casos expuestos se encuentran víctimas menores de edad, la alcaldía solicitó el apoyo del ICBF y de la Policía de Infancía y Adolencencia, entidades que permitirán la restauración de derechos.



"Se adelanta este trabajo para solicitar acompañamiento del Instituto de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Defensoría del Pueblo", aseguró el comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

Comunicado oficial: presunto caso de violencia sexual hacia mujeres. Alcaldía de Bucaramanga. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

(Siga leyendo: Conmoción en Bucaramanga tras hallar el cuerpo de una mujer en una maleta).



Una de las presuntas víctimas del abuso comentó al medio 'Noticias Caracol' que uno de sus entrenadores le hacía preguntas indebidas y que no tenían que ver con su desempeño deportivo.



"Me preguntaba sobre cómo tenía mi zona intima (...) me decía cosas sobre cómo me gustaban los hombres", dijo la mujer que prefirió dar su testimonio de manera anónima.



A su vez, la madre aseguró que le hacía 'masajes' en los que ella se sentía incomoda.



"Cuando él empezaba a hacerle masajes, él a veces le tocaba sus nalgas", afirmó la progenitora al medio citado anteriormente.



Por el momento, queda esperar la investigación por parte de la Físcalía y las autoridades competentes para determinar las acciones legales que se tomaran frente a los presuntos responsables del abuso dentro del club.

Más noticias:

Denuncian abusos de poder del secretario del Interior del Magdalena

Hallan en el río Meta el cuerpo sin vida de médica y líder social del Llano

La muerte en España de una mujer tras una operación de cirugía estética

Por presunto abuso sexual, imputan cargos al sociólogo Fabián Sanabria

Tendencias EL TIEMPO