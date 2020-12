Denuncian mal manejo en contrato de comodato de UCI en Floridablanca

Los 10 cubículos que hay en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Juan de Dios de Floridablanca son operados desde el año pasado por el consorcio Alianza Saludable.

Dicho consorcio está conformado por Integrasalud que es un sindicato de trabajadores de la salud liderado por Sergio Navas, un reconocido médico que ocupa un asiento en la junta directiva de la clínica Chicamocha, Viva Salud IPS y clínica de Urgencias de Bucaramanga.



En solo tres días - desde que abrieron la licitación- se otorgó ese comodato en diciembre del año pasado que contempla la adecuación y operación de la UCI del hospital donde este consorcio deberá pagar 500 millones de pesos en los 15 años.



Hecho que para el veedor de salud Mauricio Gómez, es irregular y podría representar malos manejos en dicha contratación.



"Cómo a cambio de qué les dan una UCI a ese costo. Si nosotros hacemos una comparación de lo que les puede generar la UCI con 10 cubículos no da ni un 0.39 por ciento de lo que están pagando, es que son 2.700.000 mensuales a 15 años", indica el veedor.



Otra de las 'extrañezas' que denuncia el veedor es que uno de los representantes de las empresas que conforman este consorcio sea socio de una de las clínicas de la ciudad y además, represente un sindicato.



"No entendemos qué hace un sindicato mercerizando mano de obra y más cuando el gerente de este sindicato es socio de la clínica privada Chicamocha cuando en esa clínica no tienen ni sindicato", enfatiza el veedor.

El actual gerente del hospital San Juan de Dios, indicó que no se pronunciaría ante estas denuncias dado que este contrato se firmó con la anterior administración.



Por lo pronto, la UCI de este hospital está ubicada en Floridablanca, un municipio que ya supera el 90 por ciento de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos.

