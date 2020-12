Denuncian el robo nueve motocicletas de los patios de Tránsito

Las denuncias de ciudadanos que fueron a reclamar sus motocicletas y que no aparecían, hizo que las autoridades iniciaran una investigación al respecto.

En dicha investigación, pudieron concluir que se habrían robado al menos nueve motocicletas de los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.



"Al parecer y según las investigaciones preliminares, los delincuentes habrían aprovechado la soledad y la cuarentena rigurosa durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio para hurtar algunas motocicletas que permanecían en el patio municipal", indican desde la DT.

Según Andrea Juliana Mendez, directora de Tránsito de Bucaramanga, aún no hay certeza de la fecha exacta en la que habría ocurrido el masivo robo.



“Aunque al momento no hay certeza de las fechas en que ocurrieron las desapariciones, se presume que la mayoría se presentaron en el mes de abril y yo asumí el cargo en julio de este año, es decir tres meses después, es mi deber como directora de Tránsito darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía pues no descansaremos en la lucha por erradicar todo acto irregular, y en cualquier caso los usuarios no saldrán afectados” comentó la funcionaria.

Según explicó Méndez Monsalve, de ser necesario la Dirección de Tránsito hará efectivas las pólizas de responsabilidad extracontractual, que amparan a los propietarios de automotores en situaciones de pérdida al interior de los patios de la DTB.





