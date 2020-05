Asilo habría cobrado dineros de ancianos ya muertos en Bucaramanga

EL TIEMPO conoció la denuncia que llegó a la Fiscalía General de la Nación, firmada por la secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga, Natalia Durán, en la que da cuenta del cobro de estampilla pro anciano de 16 adultos mayores que fallecieron meses atrás y de los que aún se seguían cobrando el dinero.



“Se tiene conocimiento que presuntamente se ha cobrado al municipio servicios por concepto del beneficio ‘Estampilla pro anciano’ de personas fallecidas”, indica la Secretario de Desarrollo en la denuncia que fue presentada a la Fiscalía.

Con esta denuncia adjuntan el reporte, que es enviado mensualmente por el asilo San Rafael, en el cual, se hace la relación de adultos mayores que están en el lugar para que la Secretaría de Desarrollo Social haga el giro de recursos.



“Encontramos personas que han muerto desde mayo del 2019 y se seguía cobrando. Para nosotros es muy importante salvaguardar los recursos que nos permiten atender a las personas más vulnerables del municipio. Nosotros pusimos en conocimiento ante la Fiscalía y la Contraloría pero serán ellos quienes juzguen”, indicó Natalia Durán.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que no se va "a permitir de ninguna manera que algunas personas sin escrúpulos quieran aprovecharse de ellos (adultos mayores) para obtener beneficios económicos personales. Eso no se vale. Con la dignidad humana no se juega y todos merecen respeto”.



EL TIEMPO se comunicó con Ludy Zapata, representante legal del asilo San Rafael, y aseguró no tener conocimiento de este hallazgo denunciado por la Secretaria de Desarrollo Social.



En lo que va corrido del año, desde la Alcaldía han girado 542 millones de pesos al Asilo San Rafael.



