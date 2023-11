Denuncian brutal golpiza en taller de mecánica tras cobro excesivo en arreglos de carro

Edgar Cediel, de 37 años, denunció ser víctima de una fuerte agresión en el centro de Bucaramanga, exactamente en la carrera 13 con calle 23, cuando se acercó por el repuesto de un vidrio de su camioneta.



En el taller mecánico le ofrecieron realizarles unos arreglos a las llantas en el que supuestamente no le costaba más de 200 mil pesos, a los que él junto a su esposa accedieron.



Horas después, quienes estaban a cargo del establecimiento le pasaron a Edgar una factura de 1'400.000, presupuesto que se negó a pagar, ya que, al parecer, eso no fue lo acordado.

"Fuimos a comprar un vidrio para mi camioneta, un muchacho me paró y me dijo que tenía el vidrio que necesitaba, me parquee, y me dice que l allanta está floja, me dice, si quiere le le hacemos la reparación porque la llanta se le puede salir, me dijo que costaba 20 mil, la derecha, y luego la otra 20 mil y otras cosas, y todo daba 110 mil pesos, luego me dijo que los frenos tenían un problema y que tocaba cambiarle un guarda polvos, y yo dije, listo, y yo dije, más o menos me van a cobrar 200 mil pesos", relató.



El vidrio por el que fue finalmente nunca se lo repusieron y al retirarse le entregan una factura con 8 items. "Yo les dije que eso no lo iba a pagar, eso no fue lo acordado, le dije, que le pagaba con gusto 2 millones, pero con la Policía al lado, y ahí se puso agresivo".



En ese momento, Edgar asegura que recibió un golpe en la nariz y comenzó a sangrar. La discusión comenzó a subir de ánimos y continuaron las agresiones.



"Decían vamos a darle bala a estas personas, yo iba con mi esposa y mi hijo", dijo Edgar, quien contó que al ver que su familia estaba en peligro decidió retirarse del taller..



EL TIEMPO consultó con el taller de mecánica y uno de sus trabajadores reconoció que golpeó al cliente por no quererle pagar.



"Se le hizo el servicio y el señor decía que sí, cuando pasó la factura, dijo que eraos ladrones y dijo que no iba a pagar, que llegaran a un acuerdo, y dijo que no, se fue sin pagar, cuando se iba a montar a la camioneta y le pegué con la mano. Suspensión y frenos y que haga un peritaje a ver si no se le hizo el arreglo. Llamó a la policía, nadie le sacó el cuchillo, ni arma. El sí me está robando a mí, si quiere demandarme, que lo haga y que venga con la policía", dijo uno de los empleados del taller a EL TIEMPO.

Bucaramanga.