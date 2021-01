Denuncian atentado contra líder ambiental en Barrancabermeja 

En la noche del pasado miércoles 20 de enero, la líder ambiental y de pescadores Yuli Velázquez, fue víctima de un atentado.



La mujer y su familia se encontraban en la vivienda ubicada en la comuna 3 de Barrancabermeja, cuando vieron a dos hombres merodeando el lugar.



"Dos sujetos se acercaron a mi vivienda, mi esposo me dice: vienen dos tipos con casco, entonces nos paramos y entramos y cerramos la puerta cuando vimos fue que ellos corrieron hacia donde estábamos y comenzaron a hacer disparos. Nosotros nos tiramos al piso con mis hijos", relata Yuli Velázquez.



Según informó la líder, no ha tenido problemas con nadie, "las denuncias que hemos venido realizando es por la conservación del medio ambiente. Pido que las autoridades tomen cartas en el asunto", dice.



Los disparos no alcanzaron a ninguno de los miembros de la familia de la mujer. Los daños fueron materiales.

