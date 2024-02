Perro no fue abandonado en vía nacional, apareció dueño y esta fue su explicación

El rechazo y toda la indignación ha causado un video que se viralizó en redes sociales en donde se graba un caso de presunto maltrato animal en Santander.



Un aficionado grabó en la vía Curos para llegar a Bucaramanga, que un perro, al parecer, fue abandonado por un conductor que conducía una camioneta con placas TFP 047, de San Gil.



La pieza muestra al animal correr detrás del automotor y rodea el carro en varias ocasiones para hacerse notar, a pesar de que se conduce a baja velocidad, quienes manejan no se sensibilizan y dejan al animal en la vía nacional .

🐾🇨🇴 | ¡Miserables! En la vía nacional del sector de Curos, en Colombia, un perrito fue abandonado y captado en video corriendo desesperadamente tras una camioneta Chevrolet en un largo y peligroso trayecto.pic.twitter.com/k7iZaEBQJ8 — UHN PLUS (@UHN_Plus) February 28, 2024

La situación causa más indignación en los animalistas que comentan en redes cuando se aumenta la velocidad y el cachorro cruza la vía nacional de lado a lado intentando alcanzar el carro, incluso, se ve cómo casi es arrollado por tractocamiones, no percibe el peligro de atravesar el corredor.



"Dejaron abandonada a su mascota en la vía Curos, es maltrato animal, denunciamos esto para que estas personas sean procesadas, vamos a 50 km de velocidad y el perrito no quiere dejar a sus amos lo quieren dejar botado", dice el denunciante en el video.

Apareció el dueño

Luego de hacerse viral este video, Diego Carreño, el dueño, apareció indicando que su perrita se llama 'Kira', y la mostró en redes sociales confirmando que la lograron recuperar.



Explicó que el animal se salió de la parcela y persiguió la camioneta de un vecino del dueño. Aclaró que no hubo maltrato animal y mucho menos que fue abandonada.



"La perrita que aparece en el video se llama Kira, se fue con n vecino, que es el carro que aparece en el video, el vecino se do cuenta, nos llamó, y por el sector del retén de la policía la recogimos, no sufrió de maltrato, está bien, vive en una parcela. Espero que se aclare la situación", dijo el amo del animal.



Diego aclaró que Kira conoce a los vecinos y quizá fue ahí que al salir el vehículo se fue detrás del automotor.



Kira vive en la vereda El Mansito, en Piedecuesta, y fue rescatada de la calle desde el 2021.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.