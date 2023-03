En Bucaramanga y área metropolitana se prenden las alarmas por el aumento de casos de dengue. Semanalmente se están presentando al menos 15 personas con este mal.



Santander está en alerta y aunque no se ha reportado un brote las autoridades están atentos a un posible aumento. Además, porque desde hace semanas la comunidad se viene quejando de una proliferación de moscas en Floridablanca, por los galpones que hay en un barrio Baviera, problemática de más de 13 años.

Nancy Cañón Mesa, secretaria de salud de Bucaramanga, dijo que el último reporte va en 104 casos, de los cuales el 51% no presentan sintomatología.



"Se están haciendo acciones con el sector de vigilancia epidemióloga para evitar llegar al brote, pero sí estamos en alerta", explicó.



Pidió a la comunidad que se limpien las maticas y aguas ya sucias para evitar la acumulación de moscas.



La funcionaria recordó que el año pasado no hubo muertos a causa el dengue.



El dengue en Bucaramanga se está produciendo más en niños entre las edades de los 10 a 14 años.​