Una nueva modalidad de robo se está registrando en Bucaramanga al gremio de taxistas. Se conocieron dos historias de conductores que cedieron a realizar servicios para llevar a un supuesto jugador del Atlético de Bucaramanga, a Barlovento, en Piedecuesta.



Estas dos historias terminan de una manera similar, este supuesto deportista aprovecha el recorrido para hablarle al taxista de su participación en el Leopardo y cuando llega a su destino intimida y amenaza a los conductores con arma blanca.

El joven les quita sus pertenencias y toda la ganancia que los conductores se hicieron durante el día y huye del lugar.



La denuncia se ha hecho al interior del gremio, pero los taxistas no la han interpuesto ante la Fiscalía.



Carmelo Guerrero, líder taxista, pidió a las víctimas que denuncien y a las autoridades más apoyo al gremio para evitar estos atracos masivos.



"No son jugadores del Atlético de Bucaramanga, hay que aclararlo, es un joven del norte, bien vestido, manda parar el taxi, han atracado a dos, pide el carro, le hace la charla, le hace coger confianza, y le dice que es de las reservas de Bucaramanga, que lo tiene contratado, y que muy pronto va a jugar, y termina el recorrido, le saca el cuchillo al taxista y le quita el producido, no son jugadores, se hace pasar como deportista", relató.



Contó que a uno de los conductores lo hirió en una ocasión al hacer resistencia del hurto. El gremio asegura que se trata de un joven de aproximadamente 18 a 20 años de edad.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.