Lo que sucede en el Magdalena medio santandereano habría sido ignorado en el Gobierno nacional. La Defensoría del pueblo rechazó tajantemente las denuncias que se hicieron sobre posible reclutamiento de menores en el corregimiento de Puerto Olaya, en Cimitarra, en el que el gobernador Mauricio Aguilar contó en EL TIEMPO que los docentes eran golpeados y torturados delante de los niños en un colegio para que no dictaran clase.



Este maltrato y amenaza se hace en varias ocasiones por parte de supuestos miembros del Clan del Golfo para que los jóvenes y niños no tengan formación educativa y solo como alternativa se vayan a las filas de este grupo criminal, según explicó Aguilar.

Ante esta situación, Didier Rodríguez, defensor del pueblo del Magdalena Medio, dio a conocer que desde el 2018 se han emitido siete alertas tempranas en el que se presume que Santander es blanco de amenazas, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, violencia sexual, confinamiento, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos.



Incluso, hay una alerta 004 del 2022 se había advertido el riesgo de los docentes a ejercer su profesión por amenazas de grupos armados.



Por lo anterior, Rodríguez solicitó un consejo de seguridad urgente con las diferentes autoridades para establecer cuál es la mejor ruta para brindar garantía en los derechos humanos.



"La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 027 de 2022 en la que advertía sobre la incursión y acción del Clan del Golfo en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja, Santander. De igual forma, emitió la Alerta Temprana 051 de 2019 que cobijaba al municipio de Puerto Berrío, Antioquia; en el documento de carácter preventivo advirtió cómo ese grupo armado, que delinque en esa población antioqueña, podría extender su accionar criminal a Puerto Olaya, corregimiento santandereano vecino.



