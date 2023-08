La vida privada de Day Vásquez sigue dando de qué hablar. Ahora, su compromiso está en duda y se especula que este podría haber llegado a su fin.



El pasado 26 de julio se confirmó la noticia de que Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara por Santander, le había pedido matrimonio a Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia.



Esto, en medio del revuelo causado por sus declaraciones, en las que señalaba a su expareja y a otras personas de haber recibido dineros irregulares para la campaña de quien era su suegro, Gustavo Petro, lo que le valió una captura y la investigación en la Fiscalía.

Siga leyendo: (Este es el congresista que se casará con Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro)

Sin embargo, un mes después y tras las audiencias en las que estuvo con su expareja Nicolás Petro, parece que el compromiso de Vásquez con Cortés está tambaleando.



El representante habló con Caracol Radio y reveló que estuvieron alejados y que apenas están en conversaciones para tomar la decisión de seguir o no con su plan de casarse.



"Uno cuando entrega un anillo está convencido de querer compartir su vida y formar una familia, es una anhelo que he tenido siempre. Uno se desanima un poquito, pero sigue orando porque todo le salga bien a ella y a nosotros", aseguró en el programa radial y agregó que la distancia fue decisión de ella.



Sin embargo, reafirmó que puede que este no sea el final. "Todas las parejas pasan por altibajos, situaciones complejas y nosotros no somos la excepción. Yo quiero respetar nuestra intimidad y nuestras decisiones".

Vea acá: (El lujoso automóvil que Day Vásquez le habría pedido como regalo a Nicolás Petro)

También se había especulado sobre un supuesto embarazo, que Day Vásquez ya había negado a través de su cuenta de 'X', antiguo Twitter.



Cortés se refirió al tema, diciendo que no sabía nada y que en todo lo que tuviera que ver con Day, ella era la persona indicada para confirmar o desmentir los rumores.



"Yo prefiero que sea ella quien dé las noticias que tengan que ver con su nombre", insistió.

En ningún momento he dicho que estoy embarazada. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) August 28, 2023

Lea más: (Familia del congresista y novio de Day Vásquez quiere ocupar 5 cargos en elecciones 2023)

"Sinceramente no estaría con ella si hubiera sabido antes"

Facebook Twitter Linkedin

Day Vásquez y Juan Manuel Cortés. Foto: Archivo Particular.

Cuando se le cuestionó sobre la investigación que se adelanta en contra de su pareja, dijo que no estaba al tanto de lo que sucedía. "Entre menos sepa uno, más vive. Preferí ser prudente y no pedir explicaciones de nada", dijo a Caracol Radio.



Pero fue tajante al asegurar que si hubiera sabido antes todo lo que se reveló en la investigación no estaría con ella.



"No sé si el amor por Nicolás en ese momento la llevó a cometer esas conductas, pero sin saber verdaderamente qué pasó, ni lo que vivieron ellos", apuntó.



Sin embargo, destacó que Vásquez "es una mujer cariñosa, especial, atenta, es una buena mujer, yo no puedo juzgar sobre el pasado porque no está bien". Y añadió que si se cometió un error, está en ellos pedir perdón.

Sobre su futuro con Day dejó las puertas abiertas y no confirmó si el compromiso se terminó o si sigue adelante, pues parece que se están tomando un tiempo para decidirlo.

"Si no se da es porque no me convenía. Soltarlo, pasar el capítulo en la vida y confiar en Dios", dijo sobre la posibilidad de una ruptura.

Juez decidio que Nicolás Petro y Day Vásquez tengan medidas no privativas

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO