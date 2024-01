¡Aproveche! Por hoy entregarán mil citas para sacar el pasaporte en Bucaramanga

Para los interesados en querer sacar una cita para el pasaporte en Bucaramanga, hoy 31 de enero, se está realizando una jornada masiva de atención por parte de dicha oficina en el coliseo Vicente Díaz Romero, que está ubicado en la Villa olímpica del estadio Alfonso López.



Se atenderán a varios interesados desde las 7:30 de la mañana hasta el mediodía, esto con el fin de agilizar los procesos de la sacada de cita, que en muchas ocasiones ha tenido varios quebrantos y jornadas extensas por parte de los usuarios que lo hacen con el fin de viajar ya sea por trabajo o turismo.

Waleska Quintero, quién es la nueva directora de la oficina de pasaportes del departamento de Santander, dijo que, no solamente será este miércoles, pues habrá más jornadas cada semana.



Mientras, hoy, 31 de enero, se estima entregar, al menos, 1.200 citas para sacar este documento.



"Como plan de contingencia para agilizar el proceso del pasaporte, esto no solo va suceder este miércoles, se dará durante todos los miércoles. Los interesados pueden obtener la cita del pasaporte. El horario de la jornada es de 7:30 a.m. a 12:30 m.m", dijo la directora de la oficina.



Aseveró que ojalá los usuarios que necesiten este proceso no caigan en el pago de tramitadores.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.