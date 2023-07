Daniela Arias, la futbolista bumanguesa que hace parte de la selección femenina y que se destaca en el mundial en Australia se ha convertido en un orgullo santandereano y Colombiano.



Luego de que las futbolistas ganaran el partido contra Alemania, ganando 2- 1. La santandereana salió de las canchas y sacó a relucir una bandera de Colombia que mostraba un mensaje particular que puso a vibrar a Santander.



En la bandera decía: "Bucaramanga, barrio Mutis", junto al logo del Atlético de Bucaramanga. Arias con emoción alzó esa bandera y los gritos de orgullo no pararon en ese momento.

Daniela Arias posando desde Australia con la bandera del mejor equipo del país, el Atlético Bucaramanga.💛💚 ¡Qué crack! #FIFAWWC pic.twitter.com/VSmOBIHqXc — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) July 31, 2023

Gladys Rojas, mamá de Daniela Arias, quien vive en Bucaramanga, contó que su hija desde muy pequeña le apasionó el futbol cando acompañaba a su papá a jugar.



Daniela desde muy niña estuvo muy involucrada con el deporte, pues se destacó en el patinaje, natación, fútbol y tenis. Incluso alcanzó a ganar varias medallas en patinaje.



Relató que el partido en el que se destacó su hija no lo vio por ansiedad y nervios, pero sí oró para que se destacara.



"Es una mujer muy aplicada, se preocupa por todo, ella trabaja cuando falta algo, si no le gustó algo piensa en hacerlo más, es perfeccionista", explicó.

Daniela Arias. Foto: FCF

Sara Arias, hermana de la deportista santandereana, destacó lo orgullosa que se siente de que su hermana esté representando a Colombia en Australia.



Contó que al marcar dos goles contra Alemania el Futbol colombiano femenino marcó la historia para el país y el mundo, teniendo en cuenta que el equipo con quien competían es muy fuerte.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresonsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.