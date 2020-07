Daniella Álvarez envió mensaje de apoyo a futbolista que perdió pierna

Desde su lecho de recuperación, después de ser amputada de la parte inferior de su pierna izquierda, la exseñorita Colombia Daniella Álvarez le envió un mensaje de fortaleza a la futbolista del Real Santander, Joanis Menco, quien también quedó sin su extremidad debido a un accidente casero.

(Le recomendamos leer: Johanis Menco, la promesa del fútbol femenino que perdió su pierna)



El video, que dura 75 segundos, arranca con un breve saludo y con tono solidario después de la pérdida de la pierna, tras una cirugía el pasado miércoles:



"Hola, Johanis, ¿cómo estás?, te habla Daniella Álvarez. Te envío este mensaje porque sé que estamos pasando por la misma circunstancia, que tenemos una amputación. Sé que eres una persona deportista, igual que yo que siempre he amado mucho el deporte, que me encanta bailar", dice la Señorita Colombia 2011.



​Álvarez, a quien el pasado 13 de junio le amputaron parte de su pierna izquierda debido a una isquemia que no permitió la buena irrigación de la sangre, continúa su mensaje con un toque de entusiasmo, invitándola a no rendirse.

No nos podemos aferrar a nada, nunca, ni a una pierna, ni un brazo, ni una mano, lo importante es que estamos aquí, así que para adelante FACEBOOK

TWITTER

"Quiero contarte que lo más importante es que estamos vivas y saber que una amputación no nos quita la posibilidad de volver a hacer lo que amamos, vamos a tener una prótesis, una recuperación y rehabilitación y vamos a poder hacer, con esa prótesis, todo lo que queramos. Aférrate a la vida y a la posibilidad de estar aquí en este mundo, porque no nos podemos aferrar a nada, nunca, ni a una pierna, ni un brazo, ni una mano, lo importante es que estamos aquí, así que para adelante, fuerza, motivación, optimismo", expresó Álvarez.



(Le puede interesar: Daniel Quintero anuncia drásticas medidas en Medellín por covid-19)

La exseñorita Colombia @danialvareztv le envío un mensaje de apoyo a la futbolista profesional Johanis Menco, quien perdió su pierna. Más detalles: https://t.co/x6saORppuv pic.twitter.com/ldPca67MJx — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) July 2, 2020

El video finaliza con un no rotundo a la tristeza tras este episodio y le ofrece su ayuda para superar la fuerte prueba por la que están pasando.



"Nada de tristeza. Queda aceptar la voluntad de Dios, porque si crees en él todo va a ser más fácil y vamos a salir adelante, aquí estoy cuando me necesites", expresó Daniella Álvarez.



Menco sufrió un golpe con una puerta de vidrio en Floridablanca (Santander). El accidente le generó tres cortes que comprometieron la arteria femoral, obligando, tras un proceso con injertos, amputar su pierna izquierda.



(Lea también: Conozca las medidas para el segundo día sin IVA y qué puede comprar)



El caso de Álvarez, por su parte, ocurrió tras una intervención para extraerle un tumor de su zona abdominal que estaba muy cerca de la arteria aorta. En esa operación, este vaso sanguíneo se vio afectado y aunque se le hicieron injertos para que funcionara bien, esto solo se logró luego de varios procedimientos. Sin embargo, ya se habían afectado sus extremidades inferiores.



BUCARAMANGA