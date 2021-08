¡Cuidado! Falso cura está robando a abuelitos en Barrancabermeja

Habitantes del barrio Miraflores, en Barrancabermeja, denunciaron que un hombre se está haciendo pasar por sacerdote para entrar a las viviendas a robar. Según lo dio a conocer 'Blu Radio', el sujeto finge ser el nuevo sacerdote de la zona para ganarse la confianza de sus víctimas e ingresar a sus casas.



El falso cura quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad de la vivienda de una pareja de adultos mayores que cayó en su trampa.



En las imágenes quedó registrado el momento en que, luego de varios minutos de conversación, el sujeto intenta robarlos y termina forcejeando con los abuelos, quienes se percatan del engaño.



El clip ya se encuentra en manos de las autoridades y ya adelantan la investigación correspondiente.



Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Barrancabermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, rechazó los hechos y pidió a los ciudadanos que tenga precaución ante este tipo de situaciones.



"Identificar bien, si vienen en nombre de la parroquia y la persona es desconocida se debe averiguar primero. Es mejor pecar por precaución, por prudencia. Hasta que no quede claro que usted viene en nombre de mi parroquia no lo puedo atender", aseguró el clérigo.



Además, resaltó que cuando hay visitas o alguna actividad de las parroquias se hacen campañas bien identificadas, pues se avisa en cada eucaristía e, incluso, se realizan volantes informativos.



Por ende, reiteró la importancia de no dejarse engañar por falsos sacerdotes que manchan el nombre de la comunidad pastoral católica.

