Denuncian masiva fiesta de cumpleaños del gobernador de Santander

En la mañana de este viernes 9 de abril, en la Gobernación de Santander se llevó a cabo la celebración de cumpleaños del gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado.



El diputado de Santander, Ferley Sierra, hizo la denuncia de que no se estaba respetando el distanciamiento social.



"Todo está cerrado, las oficinas y todo el mundo afuera cuando nos dicen que las cifras de covid van en aumento y acá están celebrando con serenata y mariachis el cumpleaños del gobernador", dice el diputado mientras muestra a los funcionarios del palacio amarillo en las afueras de sus oficinas.



En el patio de banderas estaban los mariachis, con una gigantesca torta que decía 'Mauricio Aguilar Hurtado', mientras los meseros la partían.



Los funcionarios, aunque tenían tapabocas, no mantenían ningún tipo de distanciamiento social.



Mauricio Aguilar Hurtado, quien cumple años este sábado 10 de abril, apareció en el video del diputado quien lo confrontó por realizar la celebración.



"Aquí se respetan todos los protocolos de bioseguridad", dijo el gobernador.



A lo que el diputado le respondió que no había distanciamiento social, hecho que es evidente en el video.



"No veo cuál es su interés de seguir irrespetando a un gobierno que lo ha respetado a usted, respete a los que lo eligieron", le responde el Gobernador.



Todo esto quedó en grabado en el video.

El diputado sigue mostrando a las personas del lugar mientras evidencia que hay algunos sin tapabocas.



Aguilar no le respondió más sobre el hecho de que no estuvieran cumpliendo con los protocolos y por el contrario comenzó a cuestionar al diputado por sus acciones.



"Usted no viene sino a hablar y hablar y yo lo invito a que se ponga a trabajar a hacer algo por la comunidad. Demuéstreme que ha hecho en este gobierno. Deje el show, usted tiene engañados a los que lo eligieron", dice el Gobernador.



Finalmente funcionarios de la Gobernación se acercan al diputado y le dicen que no es el momento de hacer esto y alejan al gobernador del lugar. ​