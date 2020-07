Duros cuestionamientos al manejo del virus covid-19 en Santander

Tras superar los 1.000 casos y registrar ayer 1.064 pacientes positivos para coronavirus en Santander, el epidemiólogo Javier Idrovo, quien ha ocupado un asiento en el Puesto de Mando Unificado desde el inicio de la pandemia, cuestionó el manejo que las autoridades regionales hacen de la pandemia pues, según él, no están teniendo en cuenta las sugerencias de la academia para el manejo de la situación.

Después de la reactivación económica del primero de junio, los casos aumentaron. Al principio del mes de junio, los positivos no superaban los 150 y un mes después ya son 1.064.



“No sabemos dónde se tomaron las decisiones de desconfinar a la gente, pero no fue en la sala (PMU) como tal, allá ya llegaban con la decisión tomada y la socializaban y nosotros lo que dijimos sobre el primero de junio es que nos preocupaba”, indicó el epidemiólogo.



Luego de la primera reactivación económica que se efectuó en mayo, también se registró un aumento de casos, pero no tan acelerado como el que se está presentando.

En ese momento, Ruth Martínez Vega, médica magister en epidemiología y doctora en enfermedades infecciosas, aseguró que el aumento se daba por la reactivación y que posiblemente seguiría aumentando por la cantidad de personas en la calle. "Esto era parte de lo que se esperaba del comportamiento que se pensaba iba a tener la primera apertura en mayo", indicó la epidemióloga.



La experta es enfática en afirmar que es necesario no ‘bajar la guardia’ en las medidas que se deben seguir tomando, porque hay gran cantidad de personas en las calles”, dijo.

El doctor Idrovo, evidenció su preocupación en el tema de capacidad de laboratorios para procesar las muestras de covid-19. “Se le delegó a la UIS una responsabilidad que debe ser del departamento, la UIS es un apoyo pero este es el momento en el que no tenemos aún capacidad en el laboratorio departamental y lo dijo el mismo Gerente covid-19 este fin de semana: hay otros laboratorios que van a participar- pero la pregunta es qué ha pasado con el laboratorio del departamento”, indica.



A la fecha hay 776 casos activos, de los cuales: 45 están hospitalizados, 24 permanecen en Unidad de Cuidados Intensivos.



Esta redacción intentó comunicarse con el Gerente Covid-19, Felipe González, pero no respondió las llamadas.

Pocas Camas UCI

"En dos semanas vamos a estar como en Barranquilla. No hay capacidad de UCI y los casos van en aumento de una manera acelerada”, indicó el epidemiólogo Javier Idrovo. Las autoridades declararon la alerta naranja porque la ocupación de UCI superaron el 60 por ciento.



