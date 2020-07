Cuestionan aspiración de polémico político a alto cargo en la Cámara

Este viernes 10 de julio, se realizó la audiencia pública donde se escucharon a los aspirantes en la carrera para el puesto de la dirección administrativa de la Cámara de Representantes que se define el próximo 20 de julio.

Por acuerdo político, el Partido de la U ‘pondrá’ el próximo director administrativo.

Los nombres que más fuerte suenan son los de Jhon Abiud Ramírez, exalcalde de Girón, Santander y Laura Dallos.



La persona que se quede con el cargo, tendrá que manejar un presupuesto superior a los 300 mil millones de pesos anuales.



El periodo de gobierno de Jhon Abiud Ramírez como alcalde de Girón, estuvo marcado por varias polémicas e investigaciones por presuntas irregularidades en contratación.



La más reciente, se suscitó cuando se dio a conocer una deuda que adquirió el municipio en el último año de la administración de Ramírez por más de 25 mil millones de pesos, que por tratarse de un crédito de tesorería debía ser cancelado antes de finalizar su periodo, pero no fue pagado.

El candidato a la Dir. Administrativa de la Cámara John Abiud, conocido como ‘John Avión’, tiene procesos ante la justicia por prevaricato, fraude al sufragante, contrato sin cumplimiento de requisitos, peculado por aplicación oficial diferente y falsa denuncia 😳@aurelioIragorri pic.twitter.com/pB51W4SrPH — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) July 1, 2020

Otra de las polémicas que se dio en su administración, fue la inauguración de una biblioteca de más de 2 mil millones de pesos que no tenía libros. La edificación estuvo vacía durante varios meses, después de que cortaron la cinta.



Además de la cuestionada fiesta de 15 años de su hija, donde se presentaron artistas como Silvestre Dangond y Pasabordo, cuyos honorarios superan los 250 millones de pesos.



Catherine Juvinao de la Veeduría del Congreso, hizo un llamado a los congresistas, argumentando que dadas las polémicas de Ramírez, éste no es la persona que debería ocupar el cargo.



“Jhon Abiud es una persona que no ofrece la tranquilidad para ese cargo, tiene múltiples asuntos por los cuales responderle a la justicia, entre ellos, unos graves que tienen que ver con peculado y procesos en Procuraduría por acoso laboral. Él no tiene la idoneidad para este cargo”, indicó Juvinao.



Finalmente, Juvinao indicó que: “la elección de este cargo debería ser por concurso de méritos, hay muchos profesionales en el país idóneos para ocuparlo”.







