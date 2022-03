Con 28 años, Cristian Avendaño derrotó a gran parte de la maquinaria política en Santander y logró quedarse con una curul de las siete que se disputaron el pasado marzo 13.



(Le puede interesar: La desconocida profe que se quedó sola en lista del Pacto Histórico y ganó)

Con una sorpresiva votación de más de 34.000 votos, dobló los de la fundadora el Partido Verde, Luz Dana Leal y le ganó el escaño por Santander.



Cristian contó con el apoyo de los concejales Carlos Parra y Danovis Lozano, ambos del mismo partido, quienes en sus elecciones llegaron con las mayores votaciones al Concejo.



(Además: Conozca los curiosos apodos que tienen algunas de las ciudades colombianas)



Su campaña se basó en estar en los semáforos de Bucaramanga y su área metropolitana entregando periódicos en los que explicaba cómo están conformadas las familias políticas de tradición en Santander a la que denominó 'Contra los Clanes".



Nació en Cundinamarca pero se crió en Santander donde acompañaba desde pequeño a su papá en el camión que él manejaba. Estudia Física en la UIS pero no ha podido estudiar de corrido por falta de dinero, de hecho trabajaba 12 horas en un hotel de la ciudad para poder pagar sus estudios.



(Le recomendamos: Ella es Dorina, la primera palenquera de la historia en llegar al Congreso)



En pandemia montó una plataforma virtual de física que es una especie de Netflix, donde se paga suscripción y se tiene acceso a las tutorías, denominada ebook.com.co con la que ahorró para financiar la campaña.





Se decidió por su candidatura en vista de que veía que había muchas personas en el congreso que contaban con todos los recursos pero que no " se veía el trabajo".



"Siempre me preguntaba por qué el lugar en el que uno nace determina el lugar al que va a parar, yo nunca he podido con eso, las oportunidades no pueden depender de eso y eso me motivó a hacer activismo político y ambiental", dice Avendaño.



Su campaña sumó un total de 50 millones en gastos.



"Fue una campaña completamente diferente, me dediqué a confrontar a las mafias políticas a base de investigaciones y propuestas serias, con poco dinero, nos gastamos 50 millones en total, un aporte del partido y otro préstamo que saqué", cuenta el representante electo.



Desde el congreso tiene claro que lo primero que va a llegar a hacer es a reformar las CAR.



"Eso cubre dos problemas estructurales de Santander, lo primero es el problema de la protección del ambiente porque acá la CDMB y la CAS están secuestradas por la politiquería y lo otro es que los directores sean elegidos por concurso y no puestos por el Gobernador", dice.



La preocupación que ahora le embarga es cómo va a pagar el crédito de acá a julio que llegue a su cargo.



"Vamos a ver cómo pagamos ese crédito de acá a julio. Activaré mi plataforma para que pueda dar clases por ahí y pagar el crédito", dice entre risas.



BUCARAMANGA