Bloquean calles con basuras para que recojan los desechos en Floridablanca 

Cansados de ver las montañas de basura en sus esquinas, los habitantes de 16 barrios de Floridablanca han decidido bloquear algunos puntos del municipio como protesta para que recojan los desechos.



Esto se atribuye a la decisión del Juez 15 administrativo de Bucaramanga que decidió que el cierre definitivo del relleno sanitario debía ser el pasado 14 de agosto. Desde esa fecha alcaldes de los 17 municipios que disponen en este relleno están buscando soluciones.



Sin embargo, no han sido suficientes los esfuerzos para recoger los desechos que superan las 1.000 toneladas diarias.



A alta horas del pasado martes hubo bloqueos de la autopista que conecta a Bucaramanga con Floridablanca y Piedecuesta.

"El problema de Floridablanca es grave, basura por todos los barrios y no vemos un camión recolector por ningún lado, crisis sanitaria y contaminación por malos olores", indicó Agustín Gil, habitante de Floridablanca en su Twitter.



Desde la Alcaldía de Floridablanca indicaron que se dispusieron camiones recolectores en los barrios y piden a los habitantes mantener en orden los desechos.



"Nuestros trabajadores de la EMAF siguen comprometidos con la limpieza de la ciudad. Hemos dispuesto 20 volquetas, tres compactadores y 60 personas para recoger los residuos sólidos y despejar las vías "La mejor forma de ayudarlos es manteniendo en orden los desechos", indicaron desde la Alcaldía.



Miguel Moreno, alcalde de Floridablanca, hizo un llamado urgente a la ANLA para mitigar la emergencia.



"Cada minuto cuenta; no cada día, porque cada día son más de 260 toneladas en las calles de Floridablanca. En Floridablanca no fue posible encontrar un sitio para disposición final “desde el viernes 13 de agosto hasta el viernes siguiente”, y fue “gracias a la Superintendencia de Servicios Públicos, que pudimos llevar los residuos sólidos al sitio de disposición final La Pradera (53 kilómetros antes de llegar a Medellín)”, dijo.



Sin embargo, este traslado está costándole al municipio, "hoy disponer en el Carrasco (por tonelada) vale 107 mil pesos; disponer en Aguachica, 258 mil pesos (por tonelada), y en Medellín, 538 mil pesos", dijo.



