Así va la investigación del crimen de la profesora de Barrancabermeja

El viernes 17 de julio del 2020 fue la última vez que la familia de María Angélica Polanco la vio con vida.

Eran las seis de la tarde cuando la docente de 38 años de edad, salió de su casa ubicada en el barrio Torcoroma, de Barrancabermeja, según quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar.



Estas cámaras la grabaron montándose en una camioneta que coincide con la de su expareja, Arlington Polo Ariza, quien en ese momento trabajaba en Ecopetrol y hacía parte de la Unión Sindical Obrera.



Al día siguiente, la familia de María Angélica prendió las alarmas porque la mujer tenía tres hijos, uno de ellos con tan solo seis meses de edad, y nunca lo dejaba solo tanto tiempo, por lo que su prolongada ausencia hizo que los familiares supieran que algo malo había sucedido.



Cuatro días se extendió la búsqueda de Polanco, hasta que los habitantes del corregimiento El Llanito en Barrancabermeja, encontraron el cuerpo de una mujer en una cañada.



Días más tarde, Medicina Legal confirmó que se trataba de la docente del colegio Santa Teresita.



Allí comenzó el dolor de una familia que no solo perdió a la mujer, sino que emprendió una lucha jurídica porque sabían que el exesposo era la persona con la que se iba a encontrar cuando murió.



“Él (Arlington Polo) la había citado ocho días antes de ese viernes que desapareció pero ella fue con el niño y él le dijo que no podía volver a llevar al niño”, dijo una persona del núcleo familiar de María Angelica.



Las autoridades iniciaron una recopilación de pruebas y entre esas, llamaron a interrogatorio a Arlington Polo Ariza el 30 de julio del 2020.



En medio de esa diligencia, el hombre -quien antes de entrar aseguró frente a las cámaras que era inocente- tuvo un percance de salud y la diligencia no concluyó.

Arlintong Polo Ariza, exesposo de María Angelica Polanco. Foto: Suministrada

En noviembre del 2020 el misterio continuaba. Aún no había capturados por este crimen que conmocionó Barrancabermeja y Arlington Polo Ariza, pese a ser señalado por la comunidad, seguía viviendo si vida normalmente.



Sin embargo, con una carta que la Fiscalía le envío a la empresa petrolera notificándole que emitirían orden de captura en su contra, todo cambió.



A finales de noviembre nadie sabía dónde estaba Arlington Polo Ariza.



"No sabemos nada, no sabemos dónde está. Nos parece muy raro que se haya fugado, alguien tuvo que haberle avisado algo", insiste el familiar de María Angelica que nueve meses después espera que se haga justicia.



La Policía del Magdalena Medio publicó el cartel de los más buscados de la región el pasado mes de febrero en el que se encontraba Arlington Polo Ariza, sin embargo, a la fecha no tienen aún un paradero concreto del hombre.



La familia hace un llamado para que las personas que lo vean den aviso a las autoridades y pueda darse velocidad a un caso que completa nueve meses sin ningún capturado.

El exesposo de la docente es buscado desde noviembre del 2020. Foto: Policía Magdalena Medio.

BUCARAMANGA

