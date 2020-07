Creciente del río de Oro deja una fallecida y una menor desaparecida

Las fuertes lluvias que se registraron en la tarde de este miércoles 8 de julio en Piedecuesta, Santander, dejaron como saldo una persona fallecida y una menor desaparecida.

Según Cesar García, director de Gestión del Riesgo de Santander, la mujer de 43 años y sus dos hijas estaban tomando un baño en el río de Oro en Piedecuesta, cuando una creciente las arrastró.





"Fue una creciente súbita en la vereda El Granadillo. Una mujer estaba con su familia bañándose y había llovido fuertemente, estaba con la niña de tres años y otra de 17 años. La señora pierde la vida y la niña está desaparecida", indicó García.



La víctima fue identificada como Luz Amparo Hernández Velandia.



"Su cuerpo fue encontrado por organismos de socorro a la altura del sector de La Colina. Hacia ese lugar se desplazó el Alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal Jaimes, para liderar el PMU instalado en el sector", indicaron desde la Alcaldía de Piedecuesta.



La menor de tres años está desaparecida y la joven de 17 años, que tiene ocho meses de embarazo, fue trasladada a una clínica de Piedecuesta.

El Director hace un llamado a los ciudadanos para que no se bañen en los ríos, "Seguimos en temporada de lluvias, la gente no debe ser irresponsable y no debe bañarse en los ríos", indicó.





Las autoridades continúan la búsqueda de la menor de tres años.



En febrero de este años, una avalancha en este mismo municipio dejó tres muertos y decenas de familias damnificadas.







BUCARAMANGA