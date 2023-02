Este jueves, 23 de febrero, la Electrificadora de Santander (Essa) continuará con los trabajos de mantenimiento programados en infraestructura eléctrica de Bucaramanga.



(Lea también: De servicio: conozca dónde puede quejarse por servicios de luz en Bucaramanga)

Las labores afectarán principalmente el sector norte de la ciudad. Conozca los horarios y barrios de operación.



De 8:00 a.m. a 5 p.m.: en el barrio Puerto Rico se programó remodelación de redes.



De 7:30 a.m. a 5 p.m.: en los barrios Divino Niño y Colorados en KM 6 Vía al Mar; Vereda Angelinos en los sectores aledaños a la subestación eléctrica Palos y Sectores de la Zona Escarpa, se realizará mantenimiento y remodelación de redes.



De 4:30 a.m. a 5 p.m.: en los barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Jose Maria Córdoba, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles y Vereda Pedregal se remodelarán las redes.

Más noticias