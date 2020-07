La importante región de Santander que pide auxilio porque no tiene UCI

"Necesitamos que nos ayuden, esto se puede complicar y no tenemos cómo atender a nuestros pacientes", es el llamado de auxilio que le hace Margarita Lucia Vega Roberto, subsecretaria de Salud del municipio de San Gil al Gobierno Nacional.



Luchar contra el coronavirus mientras se vive con la incertidumbre de no tener una Unidad de Cuidados Intensivos cercana para ser atendido en caso de que los síntomas se compliquen, así deben pasar sus días los pacientes contagiados de covid-19 que habitan en la provincia de Guanentá en Santander.



San Gil es un municipio de esta provincia, el cual alberga el 30 por ciento de los más de 130 mil habitantes que residen en los 18 municipios que conforman esta región Santandereana, donde no existen las Unidades de Cuidados Intensivos.



Hasta el 21 de julio, se habían confirmado 63 casos de coronavirus en San Gil, todos registrados en el último mes, lo que eleva el total de la provincia a 70 contagios. Tres de estos pacientes covid han tenido que ser remitidos a Bucaramanga para recibir atención en una UCI.



"Pedimos el traslado y a las seis horas se está efectuando, aproximadamente", indica Vega Roberto.



El paciente debe ser trasladado en ambulancia desde San Gil hasta Bucaramanga. Tiene que hacer un largo recorrido para atravesar todo el cañón del Chicamocha y esto puede tardar más de dos horas y media.



La Unidad de Cuidados Intensivos más cercana se encuentra en la provincia Comunera, en el municipio de Socorro, donde apenas hay cinco camas de este tipo y hace pocos días recibieron 10 ventiladores mecánicos.



A esta delicada situación con la red hospitalaria, a San Gil se le suma que no está incluido en el plan de expansión que presentó la Gobernación de Santander al Gobierno Nacional para atención de la pandemia, lo cual preocupa aún más a sus habitantes y dirigentes.



"Necesitamos apoyo en la dotación de equipos para mejorar la capacidad de atención, como monitores, ventiladores y camas de Cuidados Intensivos", indicó Horbes Buitrago, gerente del hospital Regional.



Sin hospital por falla en estudio de suelos

En 2018, durante la administración del entonces gobernador Didier Tavera, se firmó un contrato por 23 mil millones de pesos para construir un nuevo hospital para San Gil.



Debía estar listo en 18 meses, exactamente en junio de 2020, pero a la fecha no hay ni una pared debido a una falla en el suelo que encontraron después de haber demolido el antiguo Hospital.



"Con un estudio de suelos que fue inapropiado, por no decir falso, se entregó una licitación a un operador que dijo que iba a construir el hospital con 23 mil millones de pesos, sin saber que esa obra debía costar muchísima más plata", indicó Fredy Orlando Rojas Arias, veedor de la construcción del Hospital de San Gil.



Actualmente, el Hospital Regional de San Gil funciona en unas viejas instalaciones del liquidado hospital San Juan, mientras construyen el nuevo hospital que ya registra 18 meses de retraso.



La indisciplina agudiza la crisis

A la falta de camas tipo UCI hay que sumarle un problema de indisciplina social que se ha evidenciado en esta provincia y en las demás que tiene el departamento.



Durante el último fin de semana, la Policía de Santander capturó a 27 personas, entre los 18 y 49 años, que se encontraban en fiestas clandestinas.



Desde el pasado mes de marzo, 439 personas han sido capturadas por incumplir la medida de aislamiento preventivo obligatorio, la mayoría están ubicadas en San Gil, Socorro y Barbosa.



"Nos preocupa que la gente no termina de entender la gravedad del asunto. El alcalde ha implementado nuevas medidas pero la gente no hace caso, no entienden que no tenemos cómo responder si se agravan tres pacientes al mismo tiempo", indicó Javier Sanabria Vásquez, habitante de San Gil.





