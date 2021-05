Clínicas hacen angustioso SOS porque se están quedando sin oxígeno

Un llamado a los organizadores del paro nacional efectuaron desde Santander porque el oxígeno que se utiliza para preservar la vida de los pacientes de las clínicas está acabando.



Con un video, el doctor Víctor Raul Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia y uno de los principales complejos médicos del departamento como el HIC, envió un angustioso mensaje porque no tienen oxígeno para atender a los pacientes.



"Permitan que los carrotanques con oxígeno puedan llevar este liquido vital a los hospitales del país. Hoy nos encontramos con más de 220 pacientes que están en ventilador en FCV y el HIC que están a punto de morir si no tenemos ese oxígeno disponibles en las próximas 24 horas", dijo Víctor Raul Castillo.



La ocupación UCI de el HIC ya llegó al 100 por ciento y los casos de covid-19 van en aumento en Santander.



"Tenemos reserva para 24 horas. Los camiones no han podido salir de la planta en Tocancipá y si no tenemos esos carrotanques aquí para recargar el oxígeno, esos pacientes van a fallecer"

#Urgente 🚨| Desde la FCV hacemos un llamado a los promotores del paro para que permitan el traslado de medicamentos y oxígeno a los diferentes hospitales y clínicas. Tenemos poco tiempo para seguir salvaguardando la vida de muchos colombianos🇨🇴



ParoNacional #SOS pic.twitter.com/jrdmUCjt8H — fcvcolombia (@fcvcolombia) May 5, 2021

A este llamado del médico Castillo, se unió el hospital Los Comuneros desde donde manifestaron que sus reservas de oxígeno están acabando.



"Nuestra institución presenta dificultades con el abastecimiento de oxígeno para los pacientes, debido a que la empresa que provee no ha podido realizar el despacho del suministro por los bloqueos generados en las vías del país", indican en el comunicado.



Santander se encuentra en alerta roja por la alta ocupación en clínicas y hospitales de pacientes, tanto covid como no covid.





