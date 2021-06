Complejo médico santandereano ya no puede recibir ni Urgencias 

Las altas cifras de contagios diarios en Santander no dan tregua. Diariamente se están registrando más de dos mil casos de covid-19, hecho que ya completa más de dos semanas.



(Le puede interesar: Revelan causas de muerte de tres cóndores en Santander)

A esto se le suma el hecho de que la ocupación UCI en el departamento ya llega a más de 98 por ciento y en varias clínicas el 100.



Complejos médicos como el Hospital Internacional de Colombia y la Fundación Cardiovascular, anunciaron que no pueden recibir más pacientes, ni en Urgencias.



"Actualmente no tenemos disponibilidad de camas en UCI, cuidados intermedios ni urgencias. Ante este panorama, nos vemos en la necesidad de comunicar a la ciudadanía que se abstenga de buscar atención en estos servicios del Hospital Internacional de Colombia hasta nuevo aviso", indicaron en un comunicado.



Esta información ha sido reportada al centro regulador de urgencias con el objetivo de que los pacientes que requieran traslado a UCI sean remitidos a instituciones con disponibilidad de camas.



"Hemos tomado la decisión de cerrar las puertas de Urgencias por la sobre ocupación donde no hay una sola toma disponible de oxígeno y es un riesgo muy alto que los pacientes de mueran esperando esta toma", indicó Victor Raul Castillo, director de la FCV.



Hasta el próximo 21 de junio habrá toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de mañana del día siguiente. Sin embargo, habrá un nuevo PMU donde se definirán nuevas medidas.



​BUCARAMANGA