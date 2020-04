Más de 150 estudiantes colombianos piden ser repatriados desde México

Más de 150 estudiantes colombianos, que están realizando sus estudios universitarios en el país centroamericano, se encuentran sin los recursos necesarios para volver a Colombia, por lo que emprendieron una iniciativa a través de las redes sociales para que sean escuchados por la Presidencia de la República.

Esta iniciativa en redes tiene varios hashtag como #AtrapadosenMéxico, #EstudiantesColombianosenMéxico o #NoTengoRecursos, pero todos con el mismo fin de que el presidente Duque envíe un vuelo humanitario a México para traer de vuelta a todos estos estudiantes que debido a la pandemia no tienen los recursos para quedarse en dicho país.



“Nosotros estamos aguantando el día a día por los recursos de nuestros padres, pero muchos de ellos debido a la cuarentena no siguen generando ingresos por lo que es muy probable que nos quedemos ‘varados’ y sin dinero si no llega una ayuda oportuna”, afirma Brandon Prada, uno de los estudiantes que se encuentra dentro de los programas de movilidad académica en el país centroamericano. (Lea también: Harán pruebas a familia del hombre que murió por covid-19 en un parque)

Uno de los principales problemas que tienen estos estudiantes es que no saben en que momento se van a quedar sin dinero, pues durante su estadía en México deben seguir pagando la renta y comprando alimentos para subsistir. Además, al estar el aeropuerto El Dorado cerrado, las aerolíneas solo les pueden conseguir vuelos de retorno hasta el mes de junio o julio.



A la fecha, estos estudiantes no han tenido una respuesta positiva por parte del Gobierno Nacional, así lo ha hecho saber Ada Zoe Álvarez, una estudiante santandereana que lidera esta iniciativa y hace de vocera de todos estos jóvenes.(Le recomendamos leer: Confirman el contagio de covid-19 de tres médicos en Santander)

Los estudiantes no tienen recursos suficientes para quedarse en México. Foto: Suministrado

“Somos estudiantes de varias partes del país, que vinimos a México para seguir formándonos como profesionales, pero la situación del covid-19 ha hecho que este camino se dificulte, por lo que lo único que pedimos es regresar a casa con nuestros padres lo más pronto posible”, dice Álvarez.



Según ella, ya se han intentado contactar con varios entes del gobierno sin respuesta oportuna y temen porque alguno de ellos termine contagiado, pues las condiciones en México sobre la cuarentena no han sido claras para ellos, ya que allá no se ha establecido un toque de queda o un aislamiento obligatorio todavía.



BUCARAMANGA