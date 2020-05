Más de mil estudiantes piden 'bus humanitario' para ir a sus ciudades

Juan Camilo Quiroga es estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, se mudó a Villa del Rosario (Norte de Santander) para poder estudiar su carrera profesional, sin embargo su familia vive en el municipio de Socorro, en Santander.

Desde que inició la cuarentena, sus padres no han podido enviarle dinero porque se quedaron sin empleo y él ya no puede seguir pagando su alojamiento y alimentación en Norte de Santander, por lo que les pide a las autoridades que lo dejen volver a su casa en Socorro.



“Nuestros papás no tienen plata para enviarnos para vivir. Radicamos una solicitud para que nos habiliten un corredor humanitario con buses que nos lleven a nuestras casas, pero no hemos tenido respuesta”, indicó Juan Camilo.



Como Juan Camilo, hay 150 estudiantes más que quieren llegar a sus casas en Santander y más de mil jóvenes de otras regiones del país.



“A muchos les ha tocado llegar a la situación de irse en camiones que salen y exponerse a cualquier peligro que puedan enfrentarse porque no tienen cómo comer”, dice Quiroga.

La solicitud que se hizo a la Gobernación de Santander aún no ha tenido una respuesta concreta. “Nos han puesto muchas trabas, nos dicen que debemos hacernos unas pruebas pero que las debe pagar la Gobernación de Norte de Santander y ellos nos dicen que no tienen plata. Mil y mil peros y estamos atrapados en este vaivén”, dice el estudiante.



Juan Camilo debe ver cómo sus compañeros de otros departamentos se van en los buses humanitarios que envían los gobiernos de estos departamentos.



“Otros gobiernos envían buses para que sus estudiantes se devuelvan a casa y a nosotros no nos contestan aún nada concreto. Nos dijeron que posiblemente nos podían ayudar llegando a Bucaramanga pero muchos vivimos en municipios alejados, no tendríamos en qué irnos a la casa, daría lo mismo”, indicó Juan Camilo.



Camilo Arenas, secretario del Interior de Santander, indicó que se están estableciendo los protocolos de bioseguridad para lograr el ‘bus humanitario’, “hemos entablado una comunicación para que se cumplan los protocolos, se efectué un listado y se ubiquen en un punto específico en Pamplona, ya que hay varios en la ciudad de Cúcuta. Estableceremos todos los protocolos para hacer las pruebas en Bucaramanga”, indicó el Secretario.



Juan Camilo argumenta que “no tenemos cómo ir de Cúcuta a Pamplona”, por lo que la solución que les da la Gobernación de partir desde Pamplona no la ven viable.



