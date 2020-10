Habló el primer colombiano en recibir la vacuna del covid-19

Carlos Carreño, el primer colombiano en recibir la vacuna del covid-19, desarrollado por son Johnson & Johnson, dijo sentirse bien y que no está arrepentido en ser parte de estas pruebas.



“Me siento muy bien. Ayer (jueves) en la tarde tuve unos malestares, un decaimiento pero todo normal”, expresó Carreño en entrevista a Arriba Bogotá de City TV.



Contó que se entusiasmó cuando supo de estas pruebas de la vacuna en el país, se inscribió vía internet y fue a la Fundación Clínica Cardiovascular, en Floridablanca, Santander, para iniciar el proceso. “Aleatoriamente el día de antier, estando en el proceso me informaron que podía ser el primero y, con sorpresa, no me esperaba todo esto”, dijo.



Para Carreño, ser voluntario fue una decisión individual y no lo consultó con su familia. “Después de que me inscribí, decidí hablar con mi esposa, ella se sorprendió al principio pero le di las razones y le expliqué lo que estaba sucediendo en la Fundación y los médicos me explicaron todo el procedimiento. Inclusive ella se motivó a inscribirse y está esperando que pronto la llamen”, agregó.



Carlos Carreño fue el primer colombiano en recibir la vacuna contra la covid-19 en el país. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué síntomas ha tenido?



Dijo, además, que según las recomendaciones, debe seguir con sus actividades normales, como las venía haciendo antes de recibir la vacuna: “yo tengo que llevar una vida normal como la he venido dando (…) tengo monitoreo por parte de la Fundación y tengo un dispositivo de prueba, de saliva, el hisopo en caso tal de que llegue a resultar infectado de covid-19 y una comunicación directa a través de una enfermera jefe que me monitorea desde la Fundación”.



También dijo que utiliza una aplicación de Johnson & Johnson en la que tiene que reportar cualquier síntoma como un dolor de cabeza intenso o pérdida del olfato, entre otros.



“No he tenido miedo, es más tenebroso el covid y sé que esta vacuna va salir exitosa. Tengo fe en ella”, concluyó.



