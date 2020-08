Santander solo ha avanzado 15 % en su plan de expansión de camas UCI

El comportamiento de la curva de la pandemia en Santander fue contrario a la de otros departamentos. Durante los meses de marzo, mayo y junio, los casos no sobrepasaban los 150 positivos.



Sin embargo, en las últimas semanas se registraron más de 2.000 casos y ya sobrepasó los 6.900 casos y 228 fallecidos.



Según el último reporte de la Gobernación de Santander, 158 pacientes con coronavirus están en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Pese al plan de expansión de las camas UCI que se anunció por parte de la Secretaría de Salud departamental en el mes de marzo, a la fecha solo han logrado concretar el 15 por ciento de la totalidad de ese compromiso con la ciudadanía.



El plan contemplaba gestionar 1728 camas entre hospitalarias, Unidad de Cuidados Intermedios y Unidad de Cuidados Intensivos, pero solo han llegado 139 de estas últimas, es decir, de todo el plan- incluyendo las camas hospitalarias- solo se ha completado 8.02 por ciento.



Según cifras de la Gobernación de Santander, el plan contemplaba 836 camas hospitalarias de las cuales han llegado cero, 446 de Cuidados Intermedios que no ha llegado ninguna y 446 de Cuidados Intensivos de las cuales llegaron 139. De estas 895 camas UCI solo se ha alcanzado el 15 por ciento.

Como había tantos problemas en otros departamentos, el Gobierno Nacional centró sus necesidades en Atlántico, Antioquia el Valle, Nariño y Bogotá FACEBOOK

Santander solo tenía 147camas en Cuidados Intensivos y con estas nuevas 139 se logran consolidar 286 camas, un incremento de más del 80 por ciento, sin embargo, no suple sino el 8.02 por ciento del plan de la totalidad del expansión.



Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia y quien está en constantes reuniones con las autoridades de salud, indicó que la lentitud con la que avanzó en los últimos meses en plan de expansión se debe a la prioridad que les dio el Gobierno Nacional a otros departamentos.



"Como había tantos problemas en otros departamentos, el Gobierno Nacional centró sus necesidades en Atlántico, Antioquia el Valle, Nariño y Bogotá, porque en Bucaramanga estábamos menos complicados", indicó el doctor Castillo.



Con los últimos reportes de casos de coronavirus en Santander, llegaron 170 ventiladores mecánicos que enviaron desde el Gobierno Nacional para atención de pacientes covid-19.



"El Gobierno ha puesto los ojos en esta zona, llegaron 120 ventiladores y llegarán 50 más. Ahora lo crítico es que estamos consiguiendo el talento humano para poder operarlos", indicó Víctor Raúl Castillo.



Pese a que aún no llegan las camas UCI, con estos nuevos ventiladores se aumentó la capacidad instalada para atención de pacientes, "ya bajó la presión de camas dedicadas a pacientes covid, vemos que hay capacidad porque creció en las últimas dos semanas y no en el tiempo que esperábamos, pero ya nos queda solo ponerlos a funcionar", indicó el doctor Castillo.



Los próximos ventiladores en llegar serán repartidos así: 10 para la clínica San Luis, 10 para la clínica La Merced, 20 para el Hospital Internacional de Colombia y 20 para Barrancabermeja.



Actualmente hay 1.200 pacientes esperando el resultado de su prueba covid-19 en Santander.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA