Médicos de un hospital se contagiaron y no hay quién atienda pacientes

Los habitantes del municipio de Onzaga, en Santander, no tienen quién los atienda en el hospital Integrado San Vicente de Paul.



Los dos médicos que atienden a los ciudadanos fueron confirmados como casos positivos de covid-19 en las últimas horas.



"Declaramos alerta roja hospitalaria debido a que los dos médicos rurales dieron positivo para covid-19, hay una auxiliar de enfermería también positivo al igual que la subdirectora administrativa del hospital", indicó Johana Grimaldos, alcaldesa de Onzaga.



No hay quién atienda a los pacientes que llegan por las diferentes urgencias al hospital del municipio que tiene más de cuatro mil habitantes.



"Tenemos un plan de contingencia y es remitir las urgencias vitales al municipio de San Joaquín que es municipio más cercano con el que contamos", señala la mandataria.



​Entre Onzaga y San Joaquín hay más de una hora de camino, sin embargo, en este municipio vecino no cuentan con un hospital de tercer nivel y los pacientes que requieran una UCI, hospitalización o atención más compleja deben ser remitidos a San Gil, que está a unas dos horas de Onzaga y no tiene UCI disponibles en este momento.



"No tenemos ni un solo médico. Hemos hecho una tarea ardua desde que supimos de los casos buscando quién nos preste el servicio por lo menos de Urgencias y ha sido imposible", dice la alcaldesa.



En Onzaga se han registrado 15 casos positivos en los últimos siete días.



