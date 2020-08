Alcalde de Bucaramanga no descarta cuarentena estricta

El alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey aseguró en un Facebook Live de EL TIEMPO que no descarta extremar las medidas que se tienen para evitar las aglomeraciones en la ciudad, dado al aumento de casos de coronavirus que ya superan los 3.000 en la capital santandereana.

Hace dos semanas se volvió al pico y cédula de dos dígitos, medida que según el mandatario "ha funcionado y ha permitido la reducción de la velocidad de los contagios"



“Debemos ver qué va a pasar con las UCI y en términos de economía porque eso no es solamente cerrar, yo quisiera cerrar, pero si tuviéramos recursos para ayudas humanitarias", indicó.



Y añadió, "No podemos ocultar una realidad y es que el 60% de la economía es informal y no podemos pedirles que se queden en la casa sin ayudas".



El otro tema que preocupa en Bucaramanga es la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos que ya llegó al 97 por ciento y del plan de expansión que está siento gestionado por la Gobernación de Santander, solo se ha cumplido en el 15 por ciento.



Este miércoles Bucaramanga amaneció con el 97 por ciento de ocupación y el área metropolitana con el 92 por ciento. “Hemos tenido días que se ha tenido prácticamente la ocupación total de las camas de Cuidados Intensivos”, indicó Cárdenas. (Le podría interesar: La mujer que desafía al covid en 'zona roja' de contagios en Santander)

El Ministro de Salud visitará Bucaramanga al finalizar la semana para evaluar la evolución del plan de expansión que, según Cárdenas, fueron dejados de últimos por la cantidad de casos de contagio que registró Bucaramanga a principio de la emergencia.



“El Gobierno Nacional estaba dándole prioridad a ciudades que tenían muchos casos y nosotros como hemos estados más atrás y mucho más lentos entonces parece ser que somos los últimos de la fila”, dijo el mandatario.



Aunque epidemiólogos habían afirmado que el pico de la pandemia llegaría en agosto, aún no se conoce una fecha exacta en la que podría considerarse este pico, sin embargo, el Alcalde de Bucaramanga dio a conocer que podría ser en el mes de octubre.



“Hemos hecho algunos análisis estadísticos y están marcando unas fechas que podrían estar en el mes de octubre, pero depende de varios factores (…) pero no sabemos el día exacto”, indicó el mandatario.

Pilotos de reapertura aprobados

El mandatario reveló que el piloto de reapertura de restaurantes que volvieron a presentar al Gobierno Nacional para sacar las mesas a las calles de Bucaramanga, fue aprobado, sin embargo, los alto indices de contagio tienen frenado este proyecto.



"Fueron aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, ahora bien, con el pico y cédula de dos dígitos hace que haya una reducción en posibles clientes del sector gastronómico, entonces tenemos que definir cual es el mejor momento para la reapertura", indicó.



La fecha de aplicación de este plan piloto será definida en mesas de dialogo con el sector gastronómico.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA