Cerrarán el comercio para atención al público en Barrancabermeja

Tras superar la barrera de los 1.300 casos de coronavirus en Barrancabermeja, el alcalde del distrito, Alfonso Eljach, anunció un aislamiento obligatorio más estricto que el que se viene implementando.

Las medidas iniciarán el próximo miércoles 12 de agosto e irán hasta el lunes 24 de agosto a las 5 de la mañana.



"Es un ejercicio de pacto ciudadano para que la gente se quede en la casa. Eliminamos todas las cédulas que puedan salir, solamente podrán movilizarse las personas que tengan permiso y tendremos ley seca; no se podrá consumir ni vender porque lo que hemos visto de las reuniones es que siempre hay alcohol", indicó el mandatario.



Durante los 12 días, los establecimientos de comercio, tiendas, bienes y servicios de primera necesidad podrán seguir atendiendo con despacho única y exclusivamente a domicilio.



Además, también se redujeron los horarios laborales en las diferentes empresas privadas, "podrán laborar hasta las 3 de la tarde, es decir, hasta esa hora podremos tener gente en las calles. El sector público no tendrá esta restricción", indicó Eljach.



Esta restricción horaria incluye el servicio doméstico.



Los restaurantes podrán operar hasta las 11 de la noche únicamente a domicilio, ya no se podrá recoger en el establecimiento como se venía aplicando.



Los centros comerciales y diferentes establecimientos que se encontraban ya reactivados para atención al público no podrán atender presencialmente a los clientes, "solo domicilios hasta las 6 de la tarde. Pueden abrir, pero solo domicilio por estos doce días", indica el alcalde del Distrito.



La actividad física también tendrá restricción, podrán hacer deporte de 5 a 9 de la mañana pero únicamente en un kilómetro a la redonda del domicilio.



Más de 25 mil personas tienen permiso para salir a trabajar en Barrancabermeja.



Durante este lunes 10 de agosto podrán salir las cédulas pares y el martes 11 de agosto las terminadas en impar para hacer las diligencias respectivas.





