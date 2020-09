Convocan caravana por la defensa del páramo de Santurbán

El próximo viernes 11 de septiembre a las dos de la tarde, se efectuará una caravana por la defensa del páramo de Santurbán.



Desde el Comité para la Defensa del Páramo indicaron que le hacen dos peticiones al Gobierno Nacional, “exigir que se le niegue la licencia ambiental a la multinacional árabe Minesa para su proyecto de gran minería y declarar las zonas de alta montaña (bosques altoandinos y páramos) y sus fuentes hídricas zonas de exclusión de Megamineria”.



El evento está organizado por el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán quienes crearon un formulario en internet para que los participantes de la caravana se inscriban previamente.



El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas asistirá al evento y le hizo una invitación al gobernador de Santander Mauricio Aguilar, y a los demás alcaldes de área metropolitana para que lo acompañen en la caravana.



“He llamado al Gobernador de Santander y a los alcaldes del área metropolitana para que nos acompañen en la Caravana por Santurbán. Debemos comprometernos todos por la defensa del agua y la vida. Los esperamos!".

Los organizadores hacen un llamado para que las personas vayan en bicicleta con todos los protocolos de bioseguridad y los que lleven sus vehículos se les pide no descender de los mismos.



​Desde la multinacional Minesa, han indicado en reiteradas oportunidades que el proyecto no se encuentra en el páramo de Santurbán y que "en este momento el proyecto se encuentra en trámite de licencia, no hay actividades operativas aún cuando se inicie como lo evidencia el estudio no hay afectación al páramo", indicó un vocero de la entidad.

Recorrido

Saldrá a las 2 de la tarde del estadio Alfonso López de Bucaramanga, tomará la carrera 33 hasta la calle 36 en donde bajarán hasta la carrera 15, en este punto realizarán una primera pausa para hacer un acto simbólico y cultural; posteriormente, irán hasta la Alcaldía Municipal de Bucaramanga buscando la novena para salir por el viaducto Provincial y entrar a Real de Minas en dónde pasarán por el parque de Las Cigarras, lugar dónde se realizará la segunda parada para acto simbólico y cultura.



Tomarán la calle 56 hasta la carrera 27 buscando llegar a la Puerta del sol en dónde harán una tercera parada para un acto cultural y simbólico; por último, se llega al Centro Comercial Cacique en dónde se realizará el cierre de la jornada.

