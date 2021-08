Proveedor se llevó puertas y ventanas de colegio porque no le han pagado

El insólito hecho sucedió en el municipio de Charalá, donde hombres llegaron hasta el colegio Nacional José Antonio Galán a llevarse las estructuras metálicas alegando que les debían más de 100 millones de pesos por ese concepto.



"El responsable de esta obra que nos haga el favor y nos colabore porque nos hizo trabajar y ahora no sabemos qué hizo el dinero de nosotros", indicó Luis Vera, ornamentador de la obra del colegio, al medio local El Regional.



La obra del colegio se entregó desde el pasado mes de julio, por lo que los proveedores de la estructura metálica argumentan que llevan un mes y les adeudan más de 100 millones de pesos y que no les dan respuesta, por lo que no vieron otra solución que desmontar la estructura.



​"Llegamos y vimos con sorpresa que estaban desmontando toda la estructura, pensamos era que estaban haciendo obra. Desmontaron todas las barandas de las escaleras, las desprendieron con el argumento que no les habían pagado", indicó un docente de la institución.



El rector del colegio, Mario Durán, indicó que habló con el interventor de la secretaría de Educación del departamento, desde donde le indicaron que "esta semana tendrán unas mesas con el contratista del colegio para evaluar por qué no les pagaron a los ornamentadores y llegar a un acuerdo", dijo.



​El colegio estaba próximo a ser entregado para que los estudiantes lo pudieran utilizar.



BUCARAMANGA

