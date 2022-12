En las últimas horas volvió al sonajero el escándalo del contrato de más $499'000.000 celebrado entre el Instituto departamental de recreación y deporte, Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, para el fortalecimiento de escuelas deportivas.



Dicho contrato señala que se compraron 15 raquetas de tenis, cuya unidad tendría el valor de $3.880.000 y en total se invirtió 58 millones de pesos.



​

También, se registra la inversión de cuarenta paquetes de pelotas de tenis por tres, con un valor por unidad de $260.000, cuyo costo en total fue de 10 millones cuatrocientos mil pesos y como si fuera poco, hay una inversión de balones de fútbol de más de 500 mil pesos.

Denuncian presuntos sobrecostos en la Gobernación de Santander. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

La Contraloría de Santander a través de un trino dio a conocer que se dio apertura de oficio de responsabilidad fiscal al director de Indersantander, Pedro Carrillo, y el coordinador de alto rendimiento, Raúl Gutiérrez por supuestos sobrecostos en el contrato.



En el comunicado, el ente de control también le solicita al gobernador de Santander, apartar del cargo a los dos funcionarios mencionados.

Enseguida a este pronunciamiento por parte de la Contraloría, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dio a conocer que apartó del cargo al director de Indersantander, Pedro Carrillo.

Indersantander es un instituto descentralizado, autónomo en sus decisiones administrativas y contractuales. Como Gobernador debo velar por los recursos del departamento y evitar el detrimento en las finanzas. Por eso, pedí la renuncia del hasta hoy director Pedro Carrillo. — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) December 6, 2022

Las alertad del contrato con empresa agropecuaria

"Lo de la Gobernación de Santander es de nunca acabar. De las hamburguesas a $87.000 ahora pelotas de tenis a $258.000 y raquetas de tenis a $3.870.000 en contratos tercerizados, con sobre costos impresionantes", dijo Emiro Arias, una de las personas que alertó sobre los supuestos sobrecostos.



Marcela Pabón, directora del Comité de Transparencia por Santander, también se refirió a estos presuntos sobre costos. Resaltó que solo hubo una propuesta y fue la de Sotea, entidad que quedó elegida para ejecutar el contrato.



Explicó que los valores que se registran en el contrato fueron elevadísimos, entre esos, también está un presunto sobre costo de un balón de fútbol a 570 mil pesos cuando el mercado se puede conseguir a 100 mil pesos.



"Hemos revisado el contrato y encentramos otras curiosidades en este proceso, es para el fortalecimiento de escuelas deportivas. Nos llama la atención que fue publicado el 26 de abril a las siete de la noche y solo tuvo un día para que las personas pudieran conocer el proceso y hacer observaciones, lo cual es bastante apretado el cronograma en este tipo de contratación", explicó.



Finalmente, contó que Sotea está radicada en Quibdó, Chocó, y dentro de su vocación no está el objeto deportivo por el cual se hizo este contrato con Indersantander.



Miguel Ángel Arévalo, profesor de Esgrima, comparó precios con los que se realizaron en el mercado y detectó que una raqueta de marca Artego cuesta entre 180 a 200 mil pesos.



También, dio a conocer que la entidad le iba a poner a firmar un pagaré en blanco por una capacitación de 69 millones de pesos, la cual no se habría realizado. "Cuando hablé con el gobernador, él se preocupó mucho y me puso a hablar con el director del Indersantander por esos precios y él se puso bravo".



"Estoy indignado, yo fui parte de ese programa, todos los entrenadores estábamos ilusionados con eso. Un engaño, dicen que, no tenemos dinero, siempre nos decían eso", contó Arévalo.



EL TIEMPO intentó contactarse en varias ocasiones con Pedro Carrillo, director de Indersantander, para conocer su versión, pero, hasta el momento no ha sido posible.