En medio de una polémica fue elegida la nueva contralora de Bucaramanga, Marcela Viviana Blanco Morales.



La votación terminó sobre las 11:50 de la noche del pasado domingo en medio de varios cuestionamientos de concejales de la minoría. La sesión que estaba programada para las 6 de la tarde inició tres horas tarde.



(En contexto: Denuncian favoritismo de concejal en elección de Contralor de Bucaramanga)

El cuestionamiento que se había hecho a esta candidata radica en que es la madrina de bautizo de la hija del actual presidente del Concejo, Fabian Oviedo.



​"Se pasó por encima todos los conflictos de intereses comenzando con el hecho de que la nueva contralora es la madrina de la hija del presidente del Concejo y lo otro es que una concejal de la minoría de la Liga de Gobernantes votó a favor de ella", indicó Carlos Parra, concejal del partido Verde.



La nueva contralora quedó elegida con 10 votos a favor de 19 totales.



(Además: Entre huesos de pollo asado pretendía entrar droga a la cárcel)



Hace exactamente un mes se conoció que Blanco Morales era la madrina de la hija menor del presidente del Concejo, por este hecho el saliente contralor de Santander pidió que Fabian Oviedo se declara impedido para votar y que incluso Blanco Morales no pudiera participar en el concurso por conflicto de intereses.



Sin embargo, el concejo votó para que esta elección siguiera adelante y la oficina jurídica no tomó en cuenta el oficio del saliente contralor de Santander, Carlos Fernando Perez.



​"Es claro que existe un interés indebido por parte del señor Edinson Fabián Oviedo Pinzón, quien en aras de favorecer a la señora Viviana Marcela Blanco, diseñó y dirigió un procedimiento evidentemente ilegal con el propósito de favorecer a su comadre a cualquier costo, vulnerando los principios al debido proceso, imparcialidad, igualdad y transparencia", afirmó el contralor, Carlos Fernando Perez el pasado 4 de noviembre.



La elección del nuevo contralor de Santander también estuvo pasada por polémica al ser elegido el cuestionado político santandereano Fredy Anaya.



Anaya es cuestionado porque las empresas de sus familiares tienen contratos de obras con la Gobernación que han presentado diferentes retrasos y adiciones e incluso no han finalizado.



Dichas obras serán auditadas por la contraloría de Anaya.



BUCARAMANGA