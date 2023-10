‘Hay mucha desconexión, esto nos está matando, nadie confía en nadie’: Consuelo Ordóñez

Consuelo Ordóñez de Rincón se inscribió por un movimiento significativo de ciudadanos llamado Bucaramanga la Berraquera, recolectó más de 50.000 firmas y obtuvo los coavales del Nuevo Liberalismo y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, es decir, tiene el apoyo de Rodolfo Hernández, excandidato presidencial.



Asegura no estar aliada con maquinarias y ser una mujer independiente.

Ordóñez fue directora del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), entre 2012 y febrero de 2016). También se desempeñó como secretaria de Planeación de Santander (2008-2010).

Es apoyada por Rodolfo Hernández Foto: Consuelo Ordóñez

¿Qué es lo que llega a hacer el primer día si se convierte en la alcaldesa?



A solucionar los problemas más sentidos como la inseguridad y de la percepción de inseguridad, el problema de la movilidad, los temas asociados a la informalidad y el desempleo, pero también, acciones concretas en servicios públicos domiciliarios.



¿Cuál es su mayor propuesta para ser alcaldesa?

La principal propuesta es recuperar el concepto de la eficiencia y la calidad, y la honorabilidad del servicio público, haciendo lo que un alcalde tiene que hacer y puede hacer. Es decir, liderar la gestión administrativa tanto de la seguridad como de la movilidad, y de los servicios públicos, sin robarse un peso y generando resultados.



Y, en materia de seguridad, ¿qué propone?



La agenda de la seguridad debe estar liderada por la alcaldesa, y la acción corresponde a la Policía bajo el liderazgo y participación, atendiendo las causas de inseguridad y no las consecuencias.



Los demás candidatos proponen atender las consecuencias, yo propongo ir directamente a las causas, las cuales están en el microtráfico, tienen muchos sectores de la ciudad, lo que genera un daño a la juventud y a la seguridad ciudadana.



Dos, los problemas sociales, es decir, el empleo, la falta de ingresos, en el abuso, en la desarticulación social. Tenemos que entrar con una propuesta de integración social a la ciudad, pero además, entendemos que se requiere trabajar arduamente en tecnología, en inteligencia e infraestructura, y en el problema de la falta de judicialización, es decir, de la impunidad, y eso es una labor administrativa, y la alcaldía puede entrar a aportar y poner orden. En el CAI, tener los insumos o instrumentos técnicos que se requieran, que las cámaras de seguridad estén funcionando y que haya un centro de control que funcione adecuadamente. Asimismo, que tengamos un ejército de abogados, lo denominamos un CDJ, centro de denuncia y judicialización, que acompañe a las víctimas para las denuncias y para que se atienda el juicio.

¡ATENCIÓN! ⚠️ La alerta es clara, o los bumangueses eligen con responsabilidad y en equidad o se le entregarán más de 6 BILLONES de pesos a MAFIAS Y CLIENTELAS que hoy invierten y sellan 'alianzas' con algunas campañas que gastan por montones en publicidad, eventos o logística.… pic.twitter.com/Z0eRpJBOJj — Consuelo Ordóñez (@consuelordonez) October 12, 2023

¿Otra propuesta que sea su plus en su alcaldía?



Tenemos problemas graves en materia de movilidad y servicios públicos que requerirán decisiones importantes en la administración.



En movilidad, Metrolínea está en liquidación, es una pérdida de casi un billón de pesos en infraestructura y en dotación de usos. No funcionó, entonces, mi propuesta principal es devolver las rutas de buses a los barrios de Bucaramanga y que se pueda recuperar un sistema de transporte limpio, eficiente y seguro para enfrentar la informalidad y mejorar las dificultades que tiene hoy la gente para moverse. El reto es enorme porque implica recuperar pasajeros perdidos. Toca diseñar otro transporte moderno y atractivo.



¿Qué megaobras tiene en su plan de gobierno?

Vamos a tener seis billones de pesos en los cuatro años, de esos, 2, 8 son transferencias de la nación, lo que queda no es una cantidad significativa, ahí tenemos que pagar el funcionamiento del aparato institucional que vale 600 mil millones de pesos, la deuda pública municipal que se aumentó casi el doble del actual alcalde, y que fue refinanciada, vamos a pagar capital e intereses y eso implica que hay muchas rentas de libre destinación, como sobre tasa ambiental, de bomberos, alumbrado público, adulto mayor, etc.



Lo que nos queda es 1, 2 billones de pesos, es insuficiente para decir que alguien pueda hacer intercambiadores, o grandes obras. Entonces, nosotros en temas de movilidad identificamos que por ejemplo la carrera 27 colapsa, la ciudad colapsa, vamos a hacer intercambiadores sobre la carrera 27 con Avenida González Valencia y darle la solución vial a la calle 56 y Puerta del Sol, la salida hacia el sur.



Eso puede costar alrededor de 150 mil millones de pesos y debemos solucionar el par vial de la calle 54. Ahí hay una omisión de la administración que toca entrar a solucionar.



La otra obra es la Virgen - La Cemento, que conecta al norte de la ciudad con la meseta, los recursos los tiene Findeter, es una deuda pendiente que tenemos.



Queremos hacer mega obras de sentimiento, es decir, obras sociales, como los centros gratitud que nos permitan avanzar mucho más de la integración social.

¡EL DEPORTE SERÁ PRIORIDAD! Por eso durante nuestra administración rediseñaremos los escenarios deportivos, incluidos los Recrear, aumentaremos el presupuesto de los bumangueses para su recreación y entregaremos más recursos para los clubes y deportistas destacados de la ciudad.… pic.twitter.com/vfeqUFP6st — Consuelo Ordóñez (@consuelordonez) October 14, 2023

¿Esas obras serán culminadas al final de su gobierno?

Vamos a diseñar el nuevo sistema masivo y obras ya mencionadas, las vamos a ejecutar con recursos disponibles, vamos a hacer lo posible para tener más recursos disponibles.



¿Qué necesita urgente Bucaramanga?

Necesita una conexión real del sector público y privado para trabajar unidos en un propósito colectivo para recuperar la movilidad, seguridad, la integración social, la garantía de que esto es de todos.



Hay una profunda desconexión y esto nos está matando, nadie confía en nadie, nadie cree en el servidor público, solo se puede mejorar eso con ejemplo y no con carreta. Debemos ejecutar obras, sin maquinarias.



Bucaramanga tiene un problema serio de bandas criminales financiadas por el microtráfico. ¿Qué hacer para combatir estos grupos, cómo manejarlo?



Mi oferta frente a la inseguridad es asumir el liderazgo como primera autoridad del municipio y ponerme personalmente al frente del problema que por tener múltiples causas requiere planear y ejecutar una respuesta de múltiples estrategias.



1. Con la participación directa de la Alcaldesa y multiplicando por 4 el presupuesto para seguridad atacaremos las bandas criminales que están identificadas y localizadas. Invertiremos en inteligencia para la Policía y la Fiscalía y de ser necesario vincularemos al Ejército, brindándoles tecnología para diseñar las operaciones de Medianoche que acaben con la estructura criminal.



2. Enfrentaremos la impunidad conformando un cuerpo de abogados que asuman la representación del Municipio y se hagan parte en todos los procesos, acompañando a las víctimas e impidiendo la liberación de capturados y sindicados por falta de pruebas o baja denuncia. El CDJ “centro de denuncia y judicialización” será el instrumento digital y presencial para identificar y procesar a los bandidos y evitar que se burlen de nosotros.



3. Atacaremos las causas sociales que conllevan al vicio y a la desesperación de los jóvenes, especialmente en familias de escasos recursos. Programas especiales para Madres cabeza de hogar, promoción de inversión para emprendedores y uso productivo del tiempo libre como arte, deporte, cultura, etc. estarán en primera prioridad del municipio.



4. Formación pertinente y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica que permita a los jóvenes obtener empleo y aportar a su familia con trabajo decente a temprana edad laboral. Opciones como “Campusland” tendrán el apoyo directo de la alcaldía para multiplicar la formación en nuevas tecnologías e innovación.

Mi obsesión en términos de libertad y cuidado de las mujeres se resume en #AutonomíaFinanciera. Muchas víctimas de feminicidios o violencia se deben al alto grado de dependencia económica de las mujeres en sus hogares, lo cual implica en muchos casos abusos y maltrato.… pic.twitter.com/so1Qhn0H0u — Consuelo Ordóñez (@consuelordonez) October 13, 2023

Bucaramanga tiene buenas cifras de ocupación y empleo, pero nos rajamos en la formalidad. ¿Cómo atacar la informalidad?



La informalidad se combate cuando ser formal sea más fácil y más rentable. Cuando la formalidad implique apoyo del estado y se genere mejor estar, permanencia y continuidad laboral las personas han de migar a esos espacios. Mi experiencia con los recicladores así lo indica. Ellos observaron que el salario quincenal y la seguridad social de la cooperativa compensaba con creces la supuesta “libertad” de escarbar entre la basura en condiciones de alto riesgo.



Así igual los que ofrecen servicios de transporte, venta ambulante o cualquier labor informal verán que con gestión de tramites, beneficios y apoyo es más viable su formalidad. No puede ser agradable vivir en zozobra todo el tiempo y en especial hay que hacer cuanto esté a nuestro alcance para que las mujeres tengan autonomía financiera pues con ellas las empresas son mas permanentes y propenden por la formalidad en sus familias y sus equipos de colaboradores.



¿Qué propone en el ámbito de educación y oportunidades?



La demanda de infraestructura educativa en Bucaramanga es enorme pero también se requiere pertinencia y calidad en la educación. La mayoría de la IE necesitan mejoramiento estructural y dotación.



Los Colegios técnicos de mayor importancia como el Damaso Zapata, el Santander y el INEM requieren al menos $200.000 millones en inversión y hay varias instituciones educativas cerradas por encontrarse en condiciones de alto riesgo. Fácilmente se estima un requerimiento de $500.000 millones en solo sedes y dotación básica.



Esto está estrechamente ligado al tema de formación técnica y tecnológica que motive a los estudiantes y egresados a construir un plan de vida digno y reduzca la deserción en la educación media.



También hay que fortalecer la oferta con alimentación y transporte escolar incrementando el número de IE con jornada complementaria. Esa extensión debe destinarse a refuerzos, deporte, cultura e innovación. Allí están las oportunidades: programación, tecnologías limpias, idiomas, marketing digital, arte, culinaria, etc., etc. muchas opciones no tradicionales y otras que aunque tradicionales se requieren continuamente como mecánica o electricidad. La coordinación con el SENA y empresas interesadas en la formacion de capital humano es fundamental para ampliar la fuerza laboral.



Las becas de educación superior hay que continuarlas y complementarlas con beca-trabajo para recuperar el interés de los jóvenes por su futuro como personas laboriosas y emprendedoras.

Y no paramos. La #CaravanaAmarilla llegó hasta el barrio Santander en donde hablamos de deporte y de propuestas de Gobierno. Sin duda, 'encestamos de 3 puntos' con estos deportistas y el respaldo de una ciudadanía comprometida con una mejor #Bucaramanga. #SinMaquinarias pic.twitter.com/7PI7rS1DQ2 — Consuelo Ordóñez (@consuelordonez) October 15, 2023

¿Qué le dice al presidente de Colombia, Gustavo Petro?

Que Bucaramanga es la quinta economía del país y que, como tal, formularemos proyectos responsables y acordes a nuestras necesidades, así como a las realidades de los recursos del orden nacional.



Que la promoción del empleo y el apoyo a la pequeña y mediana empresa es más importante que las transferencias dirigidas a quienes no se esfuerzan y que el mensaje de reconciliación se debe entregar con ejemplos concretos porque las diferencias se tramitan atendiendo a quienes no pensamos igual, no ahondando en ellas.



Le diría que mi administración honorable y visionaria espera que nos apoye cofinanciando los grandes proyectos de infraestructura vial para conectar la ciudad con los mercados, que estamos esperando hacer negocios y vender a otros países y que somos berracos y trabajadores. También necesitamos infraestructura social porque los ciudadanos esperan que el cambio nos permita crecer y progresar con bienestar





¿ Y para Bucaramanga, qué le pediría?



En concreto le pediría apoyo para el SITM con un nuevo diseño y un servicio más acorde a las necesidades de nuestra gente. Le pediría las vías de conexión nacional, la apertura de mercados y el apoyo a la formalización laboral.



Le pediría amplios subsidios de vivienda para reubicación de personas en riesgo y mejoramiento de las condiciones de muchas familias en inquilinatos, hacinadas o en pobreza extrema. Le pediría que apoye mis megasentimientos con los que queremos recuperar la confianza de la gente en su gobierno.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.