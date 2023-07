Volvieron los operativos de Tránsito en Bucaramanga en la madrugada. Este fin de semana los agentes sorprendieron a varios conductores conduciendo en estado de embriaguez.



Puede leer: Juego de parqués a 795 mil pesos: nueva contratación en la Gobernación de Santander



En su mayoría, todos los operativos son grabados en video para evidenciar la infracción. En una pieza audiovisual se muestra cómo un sujeto que tendría grado tres de alcohol es esposado en un puesto de control de tránsito.

#BuenoInforma



Seguimos la batalla sin pausa en contra de la mezcla peligrosa de alcohol con gasolina porque nuestro propósito es salvar más vidas en la vía.



Concentramos nuestros puestos de control en sitios cercanos a establecimientos de diversión nocturna en los que suelen… pic.twitter.com/NW5oAhMIgl — Carlos Bueno (@cebuenocad) July 23, 2023

El operativo se hizo en el barrio Cabecera del Llano, en donde se escucha al conductor que fue esposado diciendo: "Pero, yo no estoy haciendo nada, qué está haciendo".



Las autoridades lo neutralizan y se lo llevan al caí del parque San Pío, mientras que se escucha el llanto de la mujer quien acompañaba a esta persona.



En un principio se presumió que el conductor se habría hecho pasar por un juez de la república y que presentó un carné de la rama judicial, sin embargo, EL TIEMPO consultó con el implicado para conocer su versión.



Reconoció que estaba manejando bajo efectos del alcohol, que se dejó realizar la prueba de alcoholemia, pero que, en ningún momento dijo ser un juez de la república para evitar comparendos y evadir las reglas.

#UstedNoSabeQuiénSoyYo Un supuesto juez, Gabriel Eduardo Ramírez cayó en un operativo de @transitobucara. Iba presuntamente ebrio. Sacó un carné de la rama judicial. Se resistía al procedimiento. Mañana la historia en @CaracolBga a las 5:00 a.m. pic.twitter.com/ldVw3c9y2M — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 24, 2023

A mí si me pararon, me pidieron documentos, me tomaron dos pruebas, efectivamente sí sale positivo con grado tres de alcohol, no me justifico de mi mal actuar, cometí error". FACEBOOK

TWITTER

"A mí si me pararon, me pidieron documentos, me tomaron dos pruebas, eran las cuatro de la mañana, efectivamente sí sale positivo con grado tres de alcohol, no me justifico de mi mal actuar, cometí un error, yo salgo a aclarar lo que pasa en el video, jamás me opuse al procedimiento, no fui grosero, ni me alteré, ni nada. Jamás intimidé con que yo era juez. Ahí mismo pido disculpas al alférez", explicó el implicado a este medio.





MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga. ​