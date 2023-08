Un caso de irresponsabilidad y de descaro se registró en Bucaramanga y fue reportado por la dirección de tránsito de la ciudad.



Los agentes de tránsito realizaban un operativo en la mañana del martes, 29 de agosto en la Avenida Quebradaseca, cuando hicieron control a un motociclista que conducía sin casco y en pico y placa.

Esta mañana, martes 29 de agosto, nos encontramos con una historia sorprendente.



Durante un operativo de @transitobucara en la avenida Qurbradaseca con carrera 29, detuvimos a un motociclista porque ni él ni su acompañante, llevaba puesto el casco de seguridad.

Al notar comportamientos extraños, los agentes decidieron hacerle una prueba de alcoholemia la cual arrojó grado tres.



Al seguir indagando, se descubrió que el sujeto no tenía la licencia de conducción activa, pues había sido retenida por ya haber infringido en la norma y manejar en estado de embriaguez.



Como si fuera poco, se verificó con su cédula en el SIMIT si tenía antecedentes y se descubrió que tenía 150 millones de pesos en multas que no ha cancelado.



En un video que publicó Carlos Bueno, director de tránsito, se escucha que el infractor les dice a los alféreces: "Por favor colabóreme, no me reporte. Yo le estoy pidiendo de corazón a usted que no me reporte".



"¿Qué queda de un caso como este? preocupación, alarma por inseguridad vial y llamar a la reflexión sobre la gravedad de estos casos de irresponsabilidad", dijo Carlos Bueno en sus redes sociales.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.