Yomaira Reyes fue la víctima fatal de un accidente de tránsito que se presentó en la madrugada de este 24 de septiembre en la vía El Palenque - Café Madrid, en Bucaramanga.



Reyes y otra mujer identificada como Jenny Velásquez Estupiñán, de 33 años, que está gravemente herida, se movilizaban en una motocicleta y chocaron fuertemente contra un carro Renault.



El conductor del vehículo tenía grado dos de alcohol, según los exámenes que le hizo la dirección de tránsito.

El conductor huyó de la zona, pues las autoridades informaron que emprendió su huida y lo notaron porque arrastró la motocicleta siniestrada aproximadamente dos kilómetros.



Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga, contó que la Policía tiempo después logró capturar al implicado por el delito de homicidio.



Además, el carro que conducía no tenía ningún papel al día, y tampoco portaba el pase para manejar.



"El vehículo no tenía papeles, revisión técnico mecánica, soat, no tenía licencia de conducción y esto desafortunadamente pudo haber influido en el accidente, la persona no estaba en condiciones para manejar un carro, tenía grado dos de alcoholemia", explicó en X.

En la madrugada de este domingo nos encontramos con una situación trágica que nos obliga nuevamente a reflexionar sobre la necesidad de ser responsables y no consumir bebidas alcohólicas cuando se conduce.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.