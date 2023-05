Dieciocho ex concejales de Floridablanca están en la lupa de las autoridades debido a un caso de presunta corrupción dado a conocer entre el 2016 y 2019 en el proceso de selección del personero de la época.



(Puede leer: Este martes, Fiscalía imputará cargos a concejales de Floridablanca).



En ese momento, las autoridades pudieron verificar que los 18 excorporados se pusieron de acuerdo para otorgar un buen puntaje a Robiel Barbosa Otalora en la entrevista, a pesar de que Luis José Escamilla, otro aspirante, haya tenido el 90 por ciento en las calificaciones del examen y fue el seleccionado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), es decir, fue el mejor calificado entre los participantes.

EL TIEMPO pudo conocer el escrito de acusación en el que se les endilga el delito de prevaricato por acción al cometer de manera irregular este proceso queriendo favorecer a Robiel. En septiembre de este año, un mes antes de las elecciones, está programada la lectura para darle inicio al juicio.



“Un manejo fraudulento en el puntaje asignado a la entrevista por parte del Concejo municipal al primer aspirante a la lista Luis José Escamilla. Según el contenido de la denuncia, hubo la existencia de un supuesto acuerdo para descalificar a quien habría llegado con las más altas calificaciones por sus puntajes, y selección de la ESAP a ocupar el primer puesto en esta convocatoria”, dice una parte del escrito de acusación.



Lo curioso de esta situación es que algunos de los exconcejales investigados y que tienen líos penales con la justicia aspiran a ser de nuevo concejales y otros se lanzarán a la Alcaldía de la ciudad dulce.

Iglesia principal del municipio de Floridablanca Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Los implicados son: Andrés Norberto Ardila Pérez, quien es actualmente asesor del despacho de la Gobernación de Santander; Juan Carlos Ayala Suarez, precandidato a la Alcaldía de Floridablanca; Néstor Alexander Bohórquez Meza, aspira a ser de nuevo concejal; Walter David Duran Prada, José Alexander Esparza Martínez, precandidato al Concejo; Nelson Darío Espitia Rodríguez, María Consuelo Galvis Calderón, Guillermo González Palomino, Edgar Enrique Gómez, quiere ser concejal; Claudia Cecilia Hernández Villamizar, Liliana Mendoza Rodríguez y Marcos Olarte Ramírez, aspiran al Concejo; Jorge Alberto Pinzón Medina, Alirio Pinzón Díaz; José Fernando Sánchez Carvajal, precandidato a la Alcaldía por firmas “Floridablanca en orden; Alfredo Tarazona Matamoros, Juan Ángel Triana Hernández y José Nicanor Vera Pedraza, que también aspira a ser concejal de nuevo.

El proceso por prevaricato

Luis José Escamilla fue quien tuvo la mejor calificación en el examen, su puntaje fue del 90 por ciento, en ese momento. Sin embargo, el aspirante detectó que hubo algo extraño en la calificación de su entrevista con los concejales, ya que de 18 de los 19 exdirigentes lo calificaron de igual manera obteniendo solo el 0,33 por ciento.

Contrario a lo que sucedió con Robiel Barbosa Otálora, quien fue escogido como personero de la localidad debido a que los exconcejales le otorgaron el 99, 9 por ciento en la entrevista, pero obtuvo una puntuación baja en el examen.



Ante esta situación Escamilla, quien era el más idóneo para ocupar ese cargo interpuso una acción de tutela para que el proceso se cayera, y además, porque sustentó pruebas que darían cuenta de las irregularidades en el proceso de selección por parte de los exdirigentes.



“Sentí que me calificaron de manera arbitraria por que las respuestas que di a las preguntas no correspondían a la calificación que me otorgaron. Puse una acción de nulidad electoral, y a los 11 meses siguientes, me eligieron ya calificándome de manera correcta en la entrevista, aprobé las respuestas, entonces ejercí desde del febrero del 2017 hasta el primero de marzo del 2020”, explicó a este medio.

Concejo Floridablanca Foto: ARCHIVO PARTICULAR

En escrito de acusación que se dará a conocer en septiembre dice que “la calificación ofrecida de los 18 concejales frente a las planillas permitió a esta delegada determinar que no correspondían a una calificación racional y proporcional a lo manifestado por el concursante en respuesta a las preguntas realizadas. Por eso son autores a título de dolo de la conducta punible de prevaricato por acción”.

La versión de los exconcejales

EL TIEMPO contactó a algunos de los implicados para conocer su versión sobre lo ocurrido. En su mayoría, indicaron que no cometieron ninguna irregularidad y calificaron de manera idónea.



Por ejemplo, Marcos Olarte, exconcejal, y quien aspira a ser precandidato en las próximas elecciones le contó a EL TIEMPO que no llegó a ningún acuerdo con sus colegas y, además, consideró que Robiel era el idóneo para ocupar el cargo de personero por conocer más del municipio.



“En cuanto a las elecciones, se está mirando si hay posibilidades, si el partido da el aval, hay que pedirle al todo poderoso, no estamos condenados, así que puedo participar en las elecciones. En cuanto a lo del personero, cada quien vota como quiere, la votación fue individual, no llegué a ningún acuerdo con nadie, Robiel para mí era el que más conocía el municipio”, dijo Marcos Olarte.



Por su parte, Liliana Mendoza, otra exconcejala, dijo que debido a que el proceso está en marcha no puede dar su versión, ya que hace parte de una reserva sumarial.



En cuanto a si se iba a lanzar como concejal de nuevo, explicó que no descarta la posibilidad. “Lo estoy revisando. Igual siempre pongo todo en las manos de Dios que haga él su voluntad”.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista - EL TIEMPO- Bucaramanga