Desde Santander se está cuestionado el porqué 10 de 13 concejales de Barbosa, viajaron un fin de semana a San Andrés Islas, algunos con sus parejas sentimentales, para recibir una capacitación.



La inversión de este viaje fue de 45 millones de pesos, de los cuales, 35 salieron del Concejo de la localidad.

Edwin Camacho, concejal de oposición de Barbosa, y quien asistió a este viaje polémico, explicó que, ese dinero solo se podía invertir en bienestar social, es decir, que los 35 millones debía gastarse en los corporados.

Las razones que dan los concejales

En el municipio hubo unas sanciones de presupuesto que se le impusieron a una ex personera y ex concejales que votaron por un proyecto de acuerdo para no terminar la construcción del aeropuerto de la localidad.



Estos ex funcionarios fueron sancionados y según el concejal Camacho, la ley indica que esos recursos solo se pueden invertir en bienestar social.

"No se puede invertir en vías, en arreglos, ese dinero no es presupuesto del municipio, no se puede invertir en pavimentación, ni en donaciones, ni en obras. Es de unas sanciones que se le aplicaron a ex concejales de periodos pasados. Esa plata va al Concejo, y la ley establece que solo se puede gastar en bienestar social en los funcionarios de esa dependencia", dijo.

Se cuestionó el por qué se escogió la Isla de San Andrés para capacitarse y su respuesta fue que ese contrato se hizo la mesa directiva anterior.



"Se contrata con una empresa, el viaje costó 45 millones de pesos, el concejo aportó 35 millones de pesos. Ese fue el valor de viaje. Las parejas de los tres concejales fueron pero, cada uno pagó eso, no salió de la plata de la corporación".

¿Cuál era la capacitación?



La capacitación que recibieron era para aprender el funcionamiento y reglamento interno de la entidad, que según Camacho, está renovándose.



"Se va a renovar, está desactualizado. Es que en todas las administraciones han arrendado los bienes, los inmuebles y sus empresas y se ha venido entregando a particulares, están desmantelando el municipio a través de las concesiones", explicó el Concejal.



