Concejal de Bucaramanga dio positivo para covid-19

Quince días después de que se le practicara la prueba de covid-19 al concejal del partido Verde, Carlos Barajas, comenzó a presentar síntomas relacionados con el virus, por lo que su EPS le practicó una nueva prueba que en las últimas horas y salió positiva.

"Me practicaron la prueba del hisopo desde mi EPS que salió positiva. Me encuentro aislado absolutamente con todos los cuidados, hidratándome, con suero, midiéndome mi saturación", indicó el concejal Barajas.



El concejal del partido Verde se convierte en el primer caso positivo de un funcionario de elección popular en Santander.



"Soy hipertenso, entonces eso me hace estar en alerta porque esto puede reducir la saturación entonces desde la EPS me llaman cada dos horas y vienen los médicos dos veces al día", indica el funcionario.Le puede interesar: La nueva ‘materia’ que dictarán en los colegios de Bucaramanga

Soy hipertenso entonces eso me hace estar en alerta FACEBOOK

TWITTER

"Estoy muy positivo para que en las sesiones ordinarias de octubre podamos seguir con nuestro control político. El virus está tan regado que uno no sabe dónde se pudo haber contagiado, yo tenía los cuidados, pero salía de la casa", indicó Barajas.



El presidente del Concejo de Bucaramanga, Jorge Rangel, dio un parte de tranquilidad por el caso positivo que se registró dentro de la Corporación.

BUCARAMANGA