Con una sonrisa en su rostro, Valderrama aceptó condena por crimen

Un Juan Valderrama sonriente hizo su aparición en la cámara de la audiencia virtual sobre las 8:30 de la mañana del miércoles 6 de mayo del 2020, día en el que conoció cuál sería la condena que deberá pagar por el feminicidio de Ilse Amory Ojeda, su exnovia.

“Cuando llegó estaba sonriendo, estaba hablando con alguien y después se puso el tapabocas”, dijo una de las personas que asistió a la audiencia virtual, en la cual la juez primero penal especializado de Bucaramanga aceptó el preacuerdo que Valderrama hizo con la Fiscalía tras reconocer que él fue el autor del crimen.



EL TIEMPO tuvo acceso a una fotografía que captó ese preciso momento, cuando él sonrió a la cámara antes de iniciar el la audiencia.

Juan Valderrama durante la audiencia del miércoles 6 de mayo. Foto: Suministrada

Una vez se leyó el preacuerdo por la condena de 36 años, seis meses y 20 días de prisión, la juez le preguntó a Valderrama si aceptaba este acuerdo y con total serenidad él dijo que sí y se declaró culpable de este crimen.



“Tenía total tranquilidad, se vio muy sereno. Él ya sabía a qué se atenía porque conocía el monto de la pena, diferente a cuando el acusado conoce la pena en medio del juicio”, indicó una fuente que asistió a la audiencia.



Aunque tenía tapabocas, esta misma sensación de tranquilidad la percibió otra persona que también estuvo en dicha diligencia. “Estuvo con el tapabocas, pero estuvo muy tranquilo, no se le vio exaltado en ningún momento”, dijo.



Al finalizar la diligencia, Juan Valderrama se despidió de su padre y del abogado principal que estaba participando de la audiencia y se desconectó.



Esta actitud de serenidad y tranquilidad es la que ha reflejado Juan Valderrama desde el comienzo del caso, en marzo del 2019, cuando en las cámaras le pedía a Ilse Amory Ojeda que ‘volviera a su casa o que dijera dónde estaba’, mientras él pegaba los afiches de desaparecida en los muros de Bucaramanga.

Para Belisario Valbuena, psicólogo forense especialista en perfilación y análisis de conducta criminal, el comportamiento que Juan Valderrama tuvo en la audiencia no es propio de un asesino común."Un asesino que haya cometido un crimen motivado por rabia, celos, venganza, es posible que sienta algo de arrepentimiento después de haber estado algún tiempo en prisión. El caso de Juan Valderrama es el comportamiento propio de un criminal psicópata", indicó el experto.



"Precisamente, su psicopatía hace que no sienta ningún tipo de arrepentimiento ante lo que hizo, hace que sonría ante la condena. Sonríe porque no tiene temor ni arrepentimiento y siente que ganó algo, él sabe que obtuvo una rebaja", dice Valbuena.



La audiencia donde se leerá la condena de Juan Valderrama será el 2 de julio a las 2 de la tarde.





BUCARAMANGA