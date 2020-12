Así serán las reglas para visitar Santander este fin de año

En diciembre son cientos los turistas que pasan las fechas especiales como las velitas, Navidad y Año Nuevo, en los municipios más turísticos de Santander.



(Le puede interesar: La Ley de los 10 billones de pesos para Bucaramanga)

Pero esta época -por primera vez en la historia- tendrá restricciones de movilidad dentro de los mismos municipios por la pandemia del covid-19.



Uno de los más visitados es Barichara, no solo recibe a turistas santandereanos, sino que es el destino preferido de los habitantes del centro del país.



Los turistas que lleguen a este municipio deberán acogerse al toque de queda que decretó la alcaldía.



(Le recomendamos leer: Extreman toque de queda en tres fechas de diciembre en Bucaramanga)



“Nosotros adoptamos el decreto departamental donde hay toque de queda todos los días desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. No vamos a permitir el consumo de bebidas alcohólicas en sitios públicos pero en establecimientos de comercio sí dado que tenemos un piloto aprobado por el Ministerio”, indicó Alfonso Rodríguez, alcalde de Barichara.



El mandatario informó que hasta el momento no se tiene previsto modificar el toque de queda en fechas especiales decembrinas como sí se hizo en Bucaramanga donde se amplío desde las 11 de la noche del hasta la 1 de la tarde los días ocho, 24 y 31 de diciembre.



"Según cómo transcurra el ocho de diciembre estableceríamos una modificación a este toque de queda", indicó el mandatario.



Actualmente Barichara tiene cero casos activos de covid-19.

Otro de los municipios más apetecidos por los turistas para fin de año es Zapatoca, su alcalde, Hernán Agredo Acevedo, indicó que los visitantes deberán acogerse al toque de queda.



"Nos vamos a acoger al decreto departamental y a las medidas nacionales porque creemos que están muy completas para mitigar el virus", dijo el mandatario.



Es decir, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día habrá restricciones de movilidad en las calles de Zapatoca. Este municipio tiene cero casos activos de covid-19.

Horarios de Panachi

El Parque Nacional del Chicamocha es uno de los más visitados por los turistas de diferentes partes del país que llegan a Santander.



Panachi tendrá modificaciones en sus horarios en esta temporada navideña.



Del 2 al 17 de diciembre abrirán todos los días excepto los días 14 y 15 de enero. El horario será de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.



Los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 10 de la mañana a 3 de la tarde.



Según el último reporte del Instituto de Salud, Santander sumó 500 casos nuevos de coronavirus para un total de 54.160 casos.

BUCARAMANGA