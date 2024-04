Bucaramanga: con fuerte video denuncian brutal golpiza a niño por 'decir mentiras'

En Bucaramanga se presentó un presunto caso de maltrato infantil con un niño de nueve años. En un video se evidenció que el menor estaba siendo golpeado en varias ocasiones por quien, al parecer, es su papá.

La pieza audiovisual registra el estrés y dolor al que es sometido el menor de edad, envuelto en llanto y gritos pide disculpas por alguna imprudencia que cometió.

El hombre que le golpea la cara le dice: "porqué me dice mentiras, dígale, discúlpame, que no te escuché cuando te llamé, no te escuché, dígale".

En medio de gritos y presión el niño dice: 'disculpa, papi ya, papi', lo hace apretando sus manos en modo oración.

Los hechos que sucedieron en el barrio Gaitán fueron alertados por la comunidad. En seguida, se capturó al agresor.

El capitán José Luis Noguera, jefe de Infancia y Adolescencia MEBUC, dijo que fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar, allí se restablecieron los derechos del menor y fue valorado por una entidad médica.

"Seguimos trabajando por los derechos de los niños,fue lamentable este hecho, la ciudadanía aportó un video en el que se ve que el progenitor agrede a su hijo, se logra la captura. El menor es trasladado a la comisaría la Joya", dijo el capitán.

Redacción Bucaramanga.